08 de septiembre de 2026 a la - 14:45
Los Williams del MADRING estarán inspirados en los que corrieron en el Jarama en 1981
Madrid, 8 sep (EFE).- El equipo Atlassian Williams F1 ha anunciado este martes que los coches que el español Carlos Sainz y el tailandés Alexander Albon pilotarán este fin de semana en el MADRING, escenario del Gran Premio de España, lucirán una decoración inspirada en el modelo FW07C que corrió en 1981 en el circuito del Jarama, la última vez que compitió en la capital de España.
Dicha decoración está basada en los colores blanco, verde y azul marino del diseño de 1981, con el que se ganó el Campeonato del Mundo de Constructores en las manos del australiano Alan Jones y el argentino Carlos Reutemann, que estuvieron en el Jarama.
El FW48, con su diseño especial, se presentó esta tarde durante una aparición en la Fan Zone junto a Carlos en la Plaza de Callao de Madrid.