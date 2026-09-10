Alonso: "La carrera será complicada, pero con posibilidades"

"Creo que la carrera puede ser complicada para todos y posiblemente con muchos abandonos, con coches de seguridad y posibilidades... todo ese tipo de cosas. Así que tendremos que estar muy, muy centrados; y muy afilados con la estrategia el domingo. Y ya veremos qué sucede", manifestó, al ser preguntado por Efe durante la rueda de prensa oficial de la FIA (Federación Internacional del Automóvil) que tuvo lugar este jueves en el nuevo circuito de la capital de España, Alonso.

"Creo que no tenemos una meta clara este fin de semana", comentó el doble campeón mundial asturiano, de 45 años, con 32 victorias -dos de ellas en el Gran Premio de España, en Barcelona (2006 y 2013); y otra más ante su afición, pero en Valencia, en el GP de Europa de 2012- y 106 podios en la F1. "Venimos de Budapest y de Zandvoort (Países Bajos), donde el coche tuvo un buen rendimiento. Y en Zandvoort, además, sumamos dos puntos", añadió.

"Pero Monza (sede del Gran Premio de Italia, el pasado domingo) fue otra historia muy distinta, con sus largas rectas. Y creo que Madrid será una combinación de ambos escenarios", afirmó.

"Creo que hay muchas curvas, sí. Hay muchas oportunidades de optimizar el potencial del chasis, pero también hay rectas largas y el motor será igual de importante aquí. Así que creo que podríamos estar en la mitad de los dos resultados, de alguna manera", contestó a Efe este jueves, en el nuevo circuito capitalino de IFEMA el genial piloto asturiano, que este fin de semana disputará por vigésima tercera vez el Gran Premio de España, en el que subió otras cinco veces más al podio: fue segundo en cuatro ocasiones; y tercero otra vez más.

"Así que eso significaría estar entre el duodécimo y el 17. Pero eso aún es algo por descubrir. Creo que para mí lo más importante es desbloquear más rendimiento del coche. Creo que en el chasis, después del paquete de Budapest, tuvimos dos o tres carreras para optimizar la configuración. Y creo que estamos en una mejor posición que la que teníamos en Hungría, en la primera carrera (con las mejoras)", opinó el ovetense.

"Y en el motor, después de Zandvoort, creo que en Monza hicimos muchas mejoras en el manejo del coche. Así que, llego a Madrid en un lugar mucho mejor que el que estábamos en Monza en lo que al motor se refiere".

"Así que dar otro paso adelante, será importante para las carreras restantes. Y sí, ya veremos. Creo que la carrera puede ser complicada para todos e incluso con muchos retiradas, como dijo Esteban (Ocon, francés de Haas, que también compareció ante los medios en la citada rueda de prensa), puede haber coches de seguridad, posibilidades, todo ese tipo de cosas. Así que, tenemos que estar muy, muy concentrados, muy precisos en la estrategia del domingo. Y ya veremos qué podemos hacer", indicó a Efe, este jueves en el Madring, Alonso, que dijo que la decisión acerca de su futuro no llegará pronto -"porque así es más agradable"- y que se mostró "afortunado y orgulloso" de su legado.

"Me siento honrado, sí. Creo que el año de mi debut en la Fórmula Uno, en 2001, mi familia veía las carreras por la RTL, el canal de televisión alemán, porque no las retransmitían en España", señaló Fernando.

"Eso habla de lo pequeña que era la Fórmula Uno hace 20 años y cuánto han cambiado las cosas y la pasión de muchos pilotos españoles por formar parte de la F1. Y no soóo al volante, creo que ahora hay un cinco, siete o diez por ciento de los mecánicos e ingenieros de la Fórmula Uno que son españoles", apuntó.

"Así que probablemente ése sea otro de los cambios que hemos experimentado en España: el deseo de formar parte de la Fórmula Uno, en diferentes roles. Sí, esa es probablemente una de las cosas más importantes, o una de las que más me enorgullecen, ganar carreras o campeonatos", declaró el genio astur este jueves en el Madring.

"Si tienes el coche y estás en el lugar adecuado en el momento preciso, hay 20 pilotos aquí que pueden tener esa oportunidad. Tuve mucha suerte de vivir esa experiencia. Pero creo que el mayor legado para mí y mi carrera es el cambio en España, ya sabes, en la Fórmula 1; y, ya sabes, todo, desde el karting, los monoplazas, los diferentes equipos españoles que compiten en monoplazas, incluso hasta cierto punto en rally y otras categorías. También mi museo en España (en Llanera, Asturias) y todas las visitas que hacemos allí", manifestó Alonso.

"No sé. Hay muchas cosas también, fuera de lo que es el automovilismo y la competición que tal vez me enorgullecen más de mi carrera que los resultados en sí", comentó el doble campeón mundial asturiano este jueves en el Madring.