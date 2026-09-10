Antonelli llega líder sólido al bautizo del Madring

Antonelli, de 20 años, que había salido decimonoveno, logró su séptima victoria en la F1, todas esta temporada, al ganar en el mítico circuito lombardo por delante de su compañero, el inglés George Russell, y del neerlandés Max Verstappen (Red Bull). Protagonizó la segunda remontada hacia el triunfo más grande de todos los tiempos, después de la del británico John Watson, que había salido vigésimo segundo en el Gran Premio del Oeste de Estados Unidos de 1983, en Long Beach (California); y se convirtió en el primer italiano en ganar el Gran Premio de su país desde que lo hiciese por última vez, en 1966, Ludovico Scarfiotti a bordo de un Ferrari.

El joven boloñés confirmó -tras conquistar Monza, templo de la velocidad (que debido a la nueva reglamentación no lo fue tanto) y auténtica catedral 'ferrarista'- que puede convertirse en el tercer italiano de toda la historia y el segundo desde que lo hiciese por última vez, en 1953 -es decir, hace 73 años-, Alberto Ascari, en ganar el Mundial de Fórmula Uno.

Kimi convenció definitivamente a los 'tifosi' al tiempo que asombró al mundo entero con otro triunfo épico gracias al que ahora comanda el certamen con 267 puntos; exactamente 66 más que Russell -al que le asestó otro enorme golpe psicológico- y con 76 respecto al séptuple campeón del mundo inglés Lewis Hamilton, que no pasó del sexto puesto el pasado domingo con su Ferrari.

El líder más precoz de todos los tiempos traslada su trono a un circuito nuevo. La principal novedad de este Mundial. Una pista construida en el entorno de IFEMA, el recinto ferial de la capital española, que festejará al ganador de la quincuagésima sexta edición del Gran Premio de España. La primera en Madrid desde que hace 45 años el canadiense Gilles Villeneuve -padre de Jacques, campeón mundial en 1997- se impusiese en el circuito del Jarama; y la primera después de las pasadas 35 carreras que tuvieron lugar en Montmeló, sede el pasado mes de junio del primer GP de Barcelona-Cataluña.

El nuevo 'chico de moda' de la categoría reina será, junto a los pilotos locales, el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Aston Martin) y el madrileño Carlos Sainz (Williams) -que correrá, literalmente, en casa- la gran atracción este fin de semana en el Madring. Un circuito de 5.416 metros con un trazado que combina zonas de alta velocidad, frenadas bruscas, cambios de pendiente, secciones técnicas y curvas largas y de alta carga.

La pista cuenta un total de 22 curvas, entre las que destaca la duodécima, bautizada como la 'Monumental', en un guiño a la plaza de toros de la capital de España; que pretende convertirse en una de las más icónicas del campeonato. De 550 metros de longitud y con una pendiente máxima del 24 por ciento, que se completa en unos seis segundos. En el único circuito del calendario del Mundial a cuya entrada se podrá acceder directamente en transporte público y que está prácticamente al lado del aeropuerto de Barajas.

El Madring se convertirá en la sexta sede que albergue una carrera de F1 en España, después de las de Pedralbes -donde se corrió dos veces-, el Jarama -nueve-, Montjuïc -asimismo en Barcelona, en cuatro ocasiones-, Jerez de la Frontera (Cádiz) -cinco- y Montmeló. Donde el año pasado se impuso el australiano Oscar Piastri (McLaren).

Ésta será, por tanto, la décima vez que se corra en Madrid, donde en 1968 se impuso, por primera vez, el doble campeón del mundo inglés Graham Hill. Donde, quitando a los malogrados Villeneuve y el francés Patrick Depailler -vencedor en 1979-, todos los ganadores en Madrid fueron campeones mundiales.

El escocés Jackie Stewart, tres veces coronado se impuso en 1970; dos años después lo hizo el doble campeón mundial brasileño Emerson Fittipaldi; y en 1974 ganó el mítico Niki Lauda, que capturó tres títulos para Austria. También festejaron victorias en el Jarama el inglés James Hunt -en 1976, el año que ganó el título- y el estadounidense Mario Andretti, que lo hizo en dos ocasiones: en 1977 y un curso después, cuando ganó el Mundial.

Nadie se ha anotado tantas veces esta carrera (seis) como los dos únicos séptuples campeones del mundo, el alemán Michael Schumacher y Hamilton. Alonso, en una interminable segunda juventud a los 45 años, es el único español que ha ganado -en dos ocasiones y, al igual que los anteriores, en Montmeló- el Gran Premio de España. Una prueba que el genial piloto asturiano -que en su día batió todos los récords de juventud y ahora mejora casi todas las de veteranía- disputará este fin de semana por vigésima tercera vez.

Alonso logró su primer éxito ante su afición en 2006, el año que revalidó título, con Renault, y volvió a ganar el Gran Premio de España en 2013, al lograr, a bordo de un Ferrari, su trigésimo segundo -y por el momento último- triunfo en la categoría reina. También logró una tercera victoria en España, en 2012 y en Valencia, pero en esa ocasión lo hizo en el Gran Premio de Europa, con la 'Scuderia'. Y en Montmeló subió otras cinco veces al podio: fue cuatro veces segundo (2003 y 2005, con Renault; y en 2010 y 2012, con Ferrari) y en otra ocasión, tercero (2007, a bordo de un McLaren).

Sainz, cuatro veces victorioso en la F1 y que el pasado día 1 cumplió 32 años, disputa su duodécima temporada en la división de honor -la segunda con la escudería de Grove- y el del domingo será su duodécimo Gran Premio de España. Una prueba cuyo director general y auténtica 'alma mater' es Luis García Abad, representante de Alonso durante su etapa más exitosa.

El talentoso piloto madrileño -cuyo Williams llevará una decoración similar a la de los monoplazas con los que rodaron en el Jarama en 1981 el argentino Carlos Reutemann y el australiano Alan Jones- y que durante estos días, en vez de en un hotel, se alojará en casa de sus padres, siempre ha finalizado en el 'top 10' el Gran Premio de España, salvo el año pasado, cuando fue decimocuarto; y su mejor puesto ante su afición es el cuarto que logró, con Ferrari, en 2022.

La organización espera una gran afluencia de un público que también apoyará a los otros dos pilotos hispanohablantes: el argentino Franco Colapinto (Alpine), de 23 años y que viene de ser noveno en Monza, y el mexicano Sergio Pérez (Cadillac), de 36, subcampeón mundial hace tres; y que cuenta seis victorias en la categoría reina.

En el estreno del Madring, que, en principio, también albergará las siguientes nueve ediciones de esta prueba, se rodará con los neumáticos de compuestos de la gama media. Es decir, que, a partir de este viernes, cuando arranquen los entrenamientos libres, se emplearán los C2 -duros, reconocibles por la raya blanca-, los C3 -medios, raya amarilla- y los C4 -blandos, roja-.

Los entrenamientos se completarán el sábado, horas antes de la calificación; que ordenará la formación de salida de la carrera del domingo. Prevista a 57 vueltas; para completar un recorrido de poco menos de 308 kilómetros. Tras la cuál, pase lo que pase, Antonelli saldrá líder del recinto ferial de la capital de España.