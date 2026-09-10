Mike Krack (Aston Martin): "Estoy contento con el paso adelante que dimos en Monza"

"Estoy contento con el paso que dimos en Monza", comentó Krack, de 54 años, en un encuentro con periodistas que tuvo lugar este jueves en el circuito construido en el entorno de IFEMA, el recinto ferial de la capital española que alberga este fin de semana el decimocuarto episodio del Mundial de Fórmula Uno.

"No sólo en lo que al chasis y al motor se refiere, sino al encaje de todos los elementos, caja de cambios y batería incluidos, entre sí", añadió el ingeniero luxemburgués acerca del Gran Premio de Italia, disputado la semana pasada.

"La fiabilidad nunca es lo suficiente, siempre se puede mejorar. Pero estoy contento con el paso que hemos dado en Monza. Sobre todo, porque este tipo de avances te dan confianza", precisó.

Al ser consultado sobre si Alonso, doble campeón del mundo de Fórmula Uno, podría lograr su mejor resultado de la temporada -hasta ahora, el noveno de Zandvoort (Países Bajos)-, Krack respondió que "hay que ir paso a paso", ya que el equipo aún no ha dado "una sola vuelta en esta pista".

"Sabemos que el grip (agarre) será bastante pobre, pero todo irá cambiando a lo largo del fin de semana y todos haremos los cambios necesarios", añadió.

"Hay que ver primero el primer entrenamiento libre, en el que todo el mundo será más conservador; luego, en el segundo y en el tercero (este ya el sábado), todos iremos modificando cosas", contestó Krack, que cree que pensar en la Q3 (la tercera ronda de la calificación) sería "demasiado arrogante".

"Tenemos que tener los pies en el suelo. Es una pista nueva y salvo una vez, este año nunca hemos avanzado de la Q1. Sólo hemos estado una vez en la Q2, así que hablar de la Q3 sería arrogante. Pero tenemos que estar lo mejor preparados que podamos. Hay que ser conservadores al principio del fin de semana e ir paso a paso", comentó Krack este jueves en el Madring.