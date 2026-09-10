Mike Krack: "Estoy contento con el paso adelante que dimos en Monza"

"Estoy contento con el paso que dimos en Monza", comentó Krack, de 54 años, en un encuentro con los medios de información que tuvo lugar este jueves en el circuito construido en el entorno de IFEMA, el recinto ferial de la capital española. "No sólo en lo que al chasis y al motor se refiere, sino al encaje de todos los elementos, caja de cambios y batería incluidos, entre sí", añadió el ingeniero luxemburgués.

"La fiabilidad nunca es lo suficiente, siempre se puede mejorar. Pero estoy contento con el paso que hemos dado en Monza. Sobre todo, porque este tipo de avances te dan confianza", precisó.

"Hay que ir paso a paso, aún no hemos dado una sola vuelta en esta pista", respondió Krack al ser preguntado por Efe si cree que es posible que en el Madring el doble campeón mundial asturiano pueda lograr su mejor resultado de la temporada, que hasta ahora es el noveno de Zandvoort (Países Bajos). "Sabemos que el grip (agarre) será bastante pobre, pero todo irá cambiando a lo largo del fin de semana y todos haremos los cambios necesarios", añadió.

"Hay que ver primero el primer entrenamiento libre, en el que todo el mundo será más conservador; luego, en el segundo y en el tercero (éste ya el sábado) todos iremos modificando cosas", contestó a Efe Krack, que cree que pensar en la Q3 (la tercera ronda de la calificación) sería "demasiado arrogante".

"Tenemos que tener los pies en el suelo. Es una pista nueva y salvo una vez, este año nunca hemos avanzado de la Q1. Sólo hemos estado una vez en la Q2, así que hablar de la Q3 sería arrogante. Pero tenemos que estar lo mejor preparados que podamos. Hay que ser conservadores al principio del fin de semana e ir paso a paso", comentó Krack este jueves en el Madring.

El japonés Shintaro Orihara, jefe de pista de Honda -el motorista de Aston Martin- señaló que "va a ser interesante el sistema de lubricación" en la 'Monumental', la gran curva de más de medio de kilómetro, con una inclinación máxima del 24 por ciento.

"El tiempo de vuelta irá mejorando desde el primer entrenamiento libre hasta la calificación. Por eso será importante todo el trabajo que vayamos haciendo desde el primer ensayo hasta el último", añadió Orihara este jueves en el nuevo circuito madrileño.