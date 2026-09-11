Alonso: Por desgracia tuve el problema con el embrague ensayando salidas en primer libre

"Lamentablemente tuvimos este problema al final del primer entrenamiento, cuando practicamos las salidas. Eso retrasó un poco el programa en la segunda sesión y las tandas largas y cortas no estaban sincronizadas. Así que sí, el segundo entrenamiento no fue ideal, y estamos un poco atrasados ​​con respecto al programa", dijo Alonso, de 45 años, con 32 victorias -dos de ellas en el Gran Premio de España, en Barcelona (2006 y 2013); y otra más ante su afición, pero en Valencia, en el GP de Europa de 2012- y 106 podios en la F1.

"Sí, hoy fue un día complicado con el tráfico, pero fue nuestro error el estar des-coordinados. Así que creo que mañana la calficación será mejor. Pero sí, siempre es difícil hacerlo bien", comentó Alonso este viernes en un video de la F1. "Sobre todo en lo que se refiere a la temperatura de los neumáticos, estado de carga de la batería al final de la vuelta", añadió.

"A veces, si cambias el estilo de conducción en las últimas curvas, parece que somos muy sensibles a eso con la unidad de potencia Honda. Así que sí, hay un par de cosas que estamos descubriendo y que sin duda debemos solucionar", precisó Fernando, que opinó que será difícil adelantar en la nueva pista diseñada en el entorno de IFEMA, el recinto ferial de la capital de España.

"Creo que va a ser difícil adelantar, y para nosotros casi imposible con la desventaja en las rectas. Así que sí, la clasificación será importante. Al mismo tiempo, creo que, con los muros tan cerca, y las posibilidades de coche de seguridad o bandera roja, tenemos que mantenernos concentrados, tenemos que ver la bandera a cuadros y hacer nuestra propia carrera", explicó.

"Así que sí, sea cual sea el resultado de mañana en la calificación, creo que todavía hay esperanza para el domingo, si hacemos una ejecución perfecta de la carrera. Y ése es el objetivo", apuntó Alonso.