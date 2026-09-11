Los Mercedes por delante de los Ferrrari en el primer libre de la historia del Madring

En la mejor de sus 28 vueltas, Russell -segundo en el Mundial, a 66 puntos del líder más joven de la historia- cubrió los 5.416 metros de la nueva pista de la capital de España en un minuto, 34 segundos y 77 milésimas, 286 menos que Antonelli; y con 459 respecto al monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que marcó el tercer tiempo de la sesión, al igual que los anteriores, con el neumático blando.

El otro Ferrari, el del inglés Lewis Hamilton, séptuple campeón mundial, con el neumático medio, acabó cuarto, a 54 centésimas de su compatriota, un entrenamiento sin mayores incidencias en el que los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) -a dos segundos y 396 milésimas- y Carlos Sainz (Williams) -a dos segundos y 793 milésimas-, asimismo con gomas blandas, se inscribieron decimoquinto y decimoséptimo, respectivamente, en la tabla de tiempos.

El doble campeón mundial repitió 27 veces la exigente pista capitalina -estrecha y que concede escasos márgenes de error-, tres menos que su compatriota, en un entrenamiento en el que el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), cuádruple campeón del mundo, asimismo con el compuesto blando, marcó el quinto crono, a 626 milésimas de Russell.

Hamilton fue el primero en bajar del minuto y 37 segundos; del 1:36; y del 1:35, siempre con el neumático medio; hasta que, con el compuesto blando, su marca fue rebajada por los dos Mercedes y -a final de la sesión -que concluyó con 28 grados centígrados ambientales y 52 en el asfalto-, por su compañero monegasco.

Otro inglés, Lando Norris (McLaren), último ganador del certamen, acabó sexto, a 670 milésimas, el primer libre, que el argentino Franco Colapinto (Alpine) -que dio 24 vueltas- acabó con el decimotercer crono, a un segundo y 856 milésimas de Russell; del que concluyó, asimismo con las gomas blandas, a poco más de cuatro segundos y vigésimo primero, el mexicano Sergio Pérez (Cadillac).

El segundo ensayo arrancará a las cinco de la tarde (las 15.00 horas GMT).