Mike Krack: “Esperamos que Alonso continúe, sería dramático que no lo hiciera”

“Esperamos que Alonso continúe. No tenemos plan B. Es muy importante para el equipo y para el deporte. Sería dramático que no continuase así que no queremos pensar en ello”, dijo Mike Krack en rueda de prensa este viernes en el Madring.

Fernando Alonso, de 45 años, aún no ha tomado la decisión, tras una temporada en la que el Aston Martin es habitual en los últimos puestos de la parrilla. Por ello, de la evolución en el rendimiento del coche dependerá si extiende su trayectoria en la Fórmula Uno.

“Tenemos confianza en que podemos encontrar una buena solución para todos. Se trata de esperar a que decida. Hemos dejado claro que el equipo quiere seguir con él y esperamos que Fernando continúe. Respetamos sus pensamientos y el momento en el que quiere tomar su decisión”, completó.