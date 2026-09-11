Sainz: Como era de esperar, no somos muy competitivos, no espero nada especial aquí

"Completado el viernes aquí en Madrid, en el Madring. Ha sido un viernes tranquilo, relativamente tranquilo, sin problemas ni incidentes, simplemente un par de buenas sesiones en las que pudimos experimentar y ajustar la puesta a punto del coche", comentó el piloto madrileño, que hace dos martes cumplió 32 años y que cuenta cuatro victorias y 29 podios en la Fórmula Uno.
"El circuito es bastante espectacular. Tengo que decir que es uno de esos circuitos que te hacen vibrar cuando estas en el coche y, sin duda, se siente frenético, pero lo estoy disfrutando muchísimo", apuntó Carlos, que, con tres novenos puestos en lo que va de año, ocupa la decimosexta posición en el Mundial, con seis puntos.
"Creo que he estado bastante concentrado desde la primera vuelta. Desafortunadamente, como era de esperar, no somos muy competitivos, así que no espero nada especial de este fin de semana, pero sí, si se pudiera diseñar un circuito que no nos favoreciera, este sería, más o menos, el más difícil para nosotros. Así que haremos todo lo posible para completar un buen fin de semana y ver dónde podemos terminar", añadió el español de Williams.