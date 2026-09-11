Un accidente de Tasanapol Inthraphuvasak (F2) provoca fuego y bandera roja en Madring

Inthraphuvasak, quien salió del monoplaza por su propio pie, perdió el control de su coche en la salida de la curva 19 y chocó con la parte trasera contra el muro del circuito semi-urbano de Madrid.

El impacto provocó fuego y detuvo la sesión de entrenamientos libres de F2 con el fin de que pudieran actuar los operarios para sacar el coche de la pista y limpiar el trazado.