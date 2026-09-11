11 de septiembre de 2026 a la - 06:50
Un accidente de Tasanapol Inthraphuvasak (F2) provoca fuego y bandera roja en Madring
Madrid, 11 sep (EFE).- Un fuerte accidente del piloto tailandés Tasanapol Inthraphuvasak (ART Grand Prix), de Fórmula 2, en la curva 19 del circuito de Madring, que acoge por primera vez el Gran Premio de España, provocó fuego y una bandera roja durante los primeros y únicos entrenamientos libres de la categoría.
Inthraphuvasak, quien salió del monoplaza por su propio pie, perdió el control de su coche en la salida de la curva 19 y chocó con la parte trasera contra el muro del circuito semi-urbano de Madrid.
El impacto provocó fuego y detuvo la sesión de entrenamientos libres de F2 con el fin de que pudieran actuar los operarios para sacar el coche de la pista y limpiar el trazado.