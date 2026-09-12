Alonso: “Decepcionante volver a caer en Q1"

“Probablemente sea más de un segundo”, aseguró en referencia al tiempo que pierde en las rectas un Aston Martin motorizado por Honda, ya que tiene un déficit de "37 kilómetros por hora", lo que hace que "no haya sitio posible para adelantar", de cara a la carrera que se disputará el domingo desde las 15:00 horas CEST (-2 GMT).

“Es lo que hay ahora mismo y tenemos que verlo de esa manera. Es decepcionante volver a caer en Q1, incluso haciendo una buena vuelta y estando en un circuito urbano. Si miro atrás, a Zandvoort, fue nuestro fin de semana más competitivo, terminamos novenos el domingo, pero fuimos P20 en clasificación y creo que estábamos a medio segundo de los Williams en clasificación. Así que estar ahora a solo una décima, con el déficit que tenemos en las rectas, significa que éramos muy rápidos en las curvas”, dijo en la señal internacional tras la clasificación.

Además, Alonso catalogó como “triste” que la actual reglamentación de la Fórmula 1, con un 50 % de parte eléctrica en el motor limite la velocidad y exigencia de los pilotos, al depender del estado de la batería y no de lo rápido o “valiente” que seas.

“Es triste que esta generación de coches vengamos a un circuito tan bonito como este, con desafíos aquí y allá, como la curva de La Monumental, la 10 y la 12, y que la aportación del piloto sea que Michael -Clayon, personal de prensa de Aston Martin que le acompaña- pueda conducir por la 10 y la 12, porque vas a fondo sin despliegue del MGU-K -el componente eléctrico que recupera la energía cinética durante la frenada y la transforma en potencia adicional para el motor- y, en un momento determinado, entra el K y entonces sales más rápido”, declaró.

“Pero la Fórmula 1, o el automovilismo en general, debería consistir en que, en las curvas 10 y 12, si Michael es más valiente que yo, vaya más rápido; si yo tengo más cualidades, iré más rápido que él. Así es como debería ser la clasificación. Y ahora simplemente depende de cuánta carga batería tenga si voy más rápido o más lento”, continuó.

Por otro lado, Fernando Alonso, bicampeón del mundo de F1 en 2005 y 2006, aseguró del trazado de Madring que “está bien” pero que, él prefiere los circuitos permanentes.

“La pista está bien. Todos los circuitos urbanos suponen un gran desafío. Cuando llegas a un circuito nuevo como este, necesitas dar cada vez más vueltas para aprenderte la pista. Yo sigo prefiriendo los circuitos permanentes; en general, ahí llevas los límites del coche al 200%. En un circuito urbano siempre estás al 95%, porque la pista siempre te está sorprendiendo. Pero está bien, estamos en Madrid, una de las mejores ciudades del mundo”, comentó.

Eso sí, Alonso agradeció a los aficionados españoles que han acudido vestidos de verde, el color de Aston Martin, para animarle.

“Los aficionados han estado increíbles. De hecho, en cierto modo me ha sorprendido ver las gradas llenas de aficionados de Aston Martin. Todas las gradas están verdes, con banderas españolas, banderas asturianas... Incluso sabiendo que no somos competitivos, siguen viniendo con toda la energía y el optimismo. Ha sido una sorpresa increíble y quiero darles las gracias”, completó.