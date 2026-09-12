Automovilismo
12 de septiembre de 2026 a la - 12:35

Antonelli, segundo en Madring: “Pensé que era una buena vuelta”

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Madrid, 12 sep (EFE).- El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), segundo en la primera clasificación de la historia del circuito de Madring, que se estrenó este fin de semana como casa del Gran Premio de España de Fórmula 1, pensó que su vuelta era “buena” para conseguir el mejor tiempo en una “clasificación intensa” en la que el británico Lando Norris (McLaren) “lo hizo mejor”.

Por EFE

“Pensé que era una buena vuelta. Pero Norris lo hizo mejor. Una clasificación intensa, fue difícil encontrar el balance del coche con una pista muy caliente”, dijo en rueda de prensa tras la clasificación.

“Hicimos un buen trabajo, aunque es un circuito complicado, en el que no es fácil poner todo junto. Es una pena no poder firmar la pole por tan poco tiempo, pero veremos qué podemos hacer el domingo”, completó.

Además, Antonelli señaló a la alta degradación de los neumáticos como una de las claves de la carrera.

“El gran reto va a ser el domingo porque la degradación de neumáticos va a ser muy alta. Vimos en las tiradas largas de los libres que la degradación puede ser alta, especialmente si aprietas demasiado pronto”, analizó.