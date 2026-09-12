El piloto sueco Oliver Solberg gana la penúltima jornada del Rally de Chile por el WRC

Solberg se adjudicó la SS12, el tramo más extenso de la carrera con 28,31 kilómetros, y aumentó su ventaja en la categoría principal del WRC Chile tras terminar el trazado con un tiempo de 16 minutos, 26 segundos y 6 décimas, superando por 3 segundos a su primer escolta, el francés de Toyota Elfyn Evans, líder de la clasificación de pilotos en el campeonato.

Con estos resultados, el sueco se situó en el primer lugar de la clasificación general del WRC Chile con un tiempo de 2 horas, 17 minutos y 9 segundos, seguido a 19 segundos por el propio Evans, de cara a la definición durante la último jornada mañana domingo.

El nueve veces campeón del mundo, el francés Sebastián Ogier, piloto de Toyota, cerró la jornada a 20 segundos del líder de la undécima etapa del Rally Chile Biobío (Lota 2), a la caza de Solberg.

El tramo Lota 2 fue luego neutralizado con bandera roja tras un accidente del piloto sueco Calle Carlberg y su navegante noruego Jorgen Eriksen, dupla escandinava que venía liderando la categoría Junior del Campeonato Mundial (WRC).

El binomio sufrió un choque a alta velocidad en el kilómetro 8,2 y debió recibir asistencia médica.

La región de Biobío, situada a 500 kilómetros al sur de Santiago, acoge la parada del WRC por quinta ocasión tras su debut en el calendario mundial en 2019 y se consolidó como una de las etapas más atractivas del circuito.

Tras una pausa después de la pandemia volvió en 2023 organizando cuatro etapas de forma consecutiva, siendo hasta el año pasado -cuando entró Paraguay- la única parada de Sudamérica.

En el cierre del domingo, se correrán las pruebas especiales de Carampangue, Biobío y el Power Stage.

Cincuenta y seis tripulaciones están inscritas para la etapa en Biobío, una cifra récord para la cita mundialista en Concepción, donde se disputarán cuatro clases y cinco categorías.

A diferencia de otras oportunidades, el título mundial de pilotos no se coronará matemáticamente en tierras chilenas, y tras la fecha en el Biobío tendrán lugar las paradas en Italia (Cerdeña) y Arabia Saudí.