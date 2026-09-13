Alonso: Si creen suficiente la penalización a Carlos, está bien; pero a 340 es innecesario

Los dos pilotos españoles tuvieron un incidente en pista, entre la cuarta y la quinta curva de la decimotercera de las 57 vueltas que se dieron al circuito; cuando el doble campeón mundial asturiano intentaba superar al talentoso madrileño y ambos se tocaron, en una acción de la que se quejó Alonso, que fue investigada y que concluyó con una sanción de cinco segundos a Sainz por parte de los jueces.

"Creo que él tuvo una penalización, así que, si la consideran suficiente, está bien para mí", declaró Alonso, de 45 años, con 32 triunfos -dos de ellos en el Gran Premio de España, en Barcelona (2006 y 2013); y otra más ante su afición, pero en Valencia y en el GP de Europa de 2012- y 106 podios en la F1, cuando se expresaba en inglés en el 'corralito' del nuevo circuito capitalino.

"Ninguno de los dos acabamos en los puntos, pero creo que fue innecesario. Había espacio de sobra a la izquierda. Yo estaba pegado al muro por la derecha, a 340 kilómetros a la hora. Y creo que no había necesidad de hacer eso", comentó Alonso este domingo en la capital de España al ser preguntado en la zona de entrevistas con las televisiones.

"El motor estuvo muy mal hoy", se lamentó el ovetense. "Creo que el control del 'boost' (el extra de potencia) fue complicado hoy. Casi se me cala el motor en las paradas en boxes y también con las banderas azules, por lo que tuve que dejar pasar a los demás y reducir la velocidad", añadió Fernando este domingo en el Madring, adonde llevó a su hijo, Leonard -un bebé de cinco meses fruto de su relación con la periodista Melissa Jiménez-, durante el fin de semana en el que estuvo acompañado también por su madre, Ana; su hermana, Lorena; y sus sobrinas: María y Bianca.

"Después de eso, al motor le costaba recuperarse, así que perdí mucho tiempo con las banderas azules. En fin, tenemos que analizar qué pasó", afirmó el genial piloto asturiano, asimismo campeón del mundo de resistencia (WEC), categoría en la que cuenta, entre otras, dos victorias en las prestigiosas 24 Horas de Le Mans (Francia).

"La carrera de hoy ha sido difícil, difícil porque no hemos tenido el ritmo en todo el fin de semana y tampoco lo hemos tenido en carrera", comentó posteriormente y ya en español, Alonso, que agradeció el apoyo de la afición local.

"Ha sido lo mejor del fin de semana, ¿no? La vuelta de entrar al box, que he dado en primera, he ido a 20 kilómetros por hora todo el 'in-lap' y he tardado como cinco minutos en llegar al 'pit lane' porque quería empaparme de todo el mundo y todas las gradas", explicó Fernando, que no cree que el coche haya mejorado en esta prueba.

"Más o menos igual, no creo que haya cambiado mucho, tampoco hemos cambiado el coche, ¿no? Desde Zandvoort o desde Hungría, pero bueno, hemos intentado hacer nuestra carrera, lógicamente hemos tenido mil y un problemas", afirmó.

"Hemos tenido que cambiar el morro, hemos tenido el coche dañado toda la carrera sin una parte del suelo, pero bueno, afortunadamente estoy sano y salvo también, que por un momento pensé que igual no lo estaba. Así que ha sido una carrera para aprender cosas y llegar más fuertes", comentó el español, que lleva toda la temporada sufriendo un AMR26 muy deficiente.

Alonso cree que el incidente con Sainz también hipotecó algo el resto de su actuación en Madrid, que tampoco hubiese variado tanto. "Sí, el suelo está roto, pero bueno, el coche delante creo que es (el inglés Oliver) Bearman (Haas), está a 40 segundos, tampoco lo hubiese alcanzado. Luego está (el brasileño Gabriel) Bortoleto, con Audi, que están en otra liga", explicó.

"Así que no creo que hubiese cambiado la posición final, pero sí que a 340 prefiero que nadie me encierre contra el muro, prefiero estar vivo a final de carrera", recalcó, no obstante, el genio astur, que no cree que vaya a haber muchas mejoras en lo que queda de año.

"No, no va a haber más evoluciones, ya este año es lo que hay, así que las próximas nueve carreras serán difíciles, habrá circuitos mejores y peores", afirmó.

"El siguiente creo que es uno de los malos, Baku con la recta tan larga que hay; luego viene Kuala Lumpur (Malasia, que alberga el aplazado Gran Premio de Baréin) y Singapur, sobre todo Singapur, donde igual tenemos poco más de esperanzas allí. Hay que intentar coger los fines de semana buenos y sobrevivir los malos", dijo Fernando tras acabar decimoséptimo en Madrid.

"Estoy bien, aunque, como digo, no fue una carrera demasiado limpia y no pudimos hacer nuestro trabajo como nos lo merecíamos y seguramente la afición se merecía. Pero bueno, es lo que hay", declaró este domingo, tras el Gran Premio de España, Alonso.