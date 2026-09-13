Antonelli: “Está bien ganar, pero Norris merecía la victoria”

“Ha sido una carrera muy complicada. No ha sido fácil, sobre todo gestionando los neumáticos. Está bien ganar, pero Lando -Norris- merecía la victoria”, dijo en la señal internacional tras la victoria.

Un Lando Norris que no pudo hacerse con la victoria debido a la mala fortuna, ya que cuando iba primero destacado sus rivales por detrás pudieron parar en boxes, y él no, beneficiándose de un coche de seguridad virtual que reduce el tiempo invertido en cambiar neumáticos.

Victoria de Antonelli, con su compañero, el británico George Russell, finalizando en quinta posición, por lo que aumenta su ventaja en el Mundial a 81 puntos, aunque no quiere pensar aún en lo cerca que tiene ser campeón del mundo de F1.

“Eso es justo lo que no quiero hacer, quiero seguir empujando carrera a carrera, disfrutando del camino y ver donde nos deja eso a final de temporada”, señaló.