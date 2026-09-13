Antonelli le da jaque al Mundial tras ganar en el estreno del Madring

Antonelli, de 20 años, que venía de exhibirse ante sus compatriotas siete días antes en Monza (Italia), se coronó definitivamente en Madrid, donde recibió el trofeo de ganador de manos del Rey Felipe VI. Con su octava victoria en la F1, todas ellas este curso, el líder más joven de todos los tiempos dio un paso gigante para convertirse en el tercer italiano de la historia en ganar el Mundial, 73 años después de que lo hiciese por última vez Alberto Ascari.

El boloñés lidera la general con 292 puntos, 81 más que su compañero, el inglés George Russell, quinto en la capital de España; y con 91 sobre el séptuple campeón del mundo inglés Lewis Hamilton (Ferrari), que abandonó este domingo. Lo que supone que, aunque no puntuase en los tres próximos Grandes Premios (el de Azerbaiyán, el aplazado de Baréin -que se corre en Malasia- y el de Singapur), Antonelli llegará líder a Estados Unidos, el 25 de octubre en Austin (Texas)

Exactamente 45 años después de que se corriese por última ve, en el Jarama, la Fórmula Uno regresó a Madrid, donde ninguno de los españoles, como era de esperar, le pudo dar una alegría a su afición. El doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Aston Martin) fue decimoséptimo y su compatriota Carlos Sainz (Williams) tuvo que abandonar, al igual que el mexicano Sergio Pérez (Cadillac). En una carrera en la que el hispanohablante mejor parado fue el argentino Franco Colapinto (Alpine), que cruzó séptimo la línea de meta.

Después de que Antonelli liderase los entrenamientos del viernes y el último libre del sábado, Norris, vigente campeón del mundo, se había convertido en el primer ‘poleman’ del Madring en la F1, al haber superado por sólo una centésima, en la decisiva tercera ronda de la cronometrada principal al italiano; que, al igual que él salió con neumático medio.

Desde la segunda fila salían ‘Mad Max’ y Sir Lewis -once títulos entre ambos, que arrancaron con blandos- y una detrás lo hacían el otro Ferrari, el del monegasco Charles Leclerc -que fue cuarto-; y Russell, sexto en parrilla -y asimismo con gomas duras-, que tuvo que dar de nuevo el brazo a torcer en el duelo interno de Mercedes. Escudería que asimismo reforzó su liderato en el Mundial de constructores, que comanda con 503 puntos, 145 más que Ferrari.

Colapinto, brillante en la calificación, salía noveno, en la quinta hilera, al lado del debutante sueco-británico Arvid Lindblad (RB) -noveno este domingo-, con medios. Por detrás de dos que lo hicieron con duros: el australiano Oscar Piastri (McLaren) -octavo en meta- y el neozelandés Liam Lawson, que volvió a sustituir por tercera carrera seguida al francés Isack Hadjar, convaleciente aún de una lesión de muñeca y que acabó sexto una carrera que los dos españoles afrontaron desde la parte trasera de la parrilla, como, tristemente, era de esperar. Con los neumáticos duros.

Alonso arrancaba decimoséptimo, una posición por delante de ‘Checo’ -con gomas medias- y tres puestos por delante de Sainz, sancionado el sábado con la pérdida de esas tres plazas por molestar al finlandés Valtteri Bottas, compañero del mexicano, durante la Q1; ronda en la que todos ellos habían quedado eliminados.

Norris salió bien en el Madring, una pista de 5.416 metros con un trazado que combina zonas de alta velocidad, frenadas bruscas, cambios de pendiente, secciones técnicas y curvas largas y de alta carga. Antonelli se precipitó en las dos primeras frenadas y tuvo que devolver posición, lo que aprovechó Verstappen para arrebatarle de forma provisional el segundo puesto al italiano.

Colapinto, 'Checo' y Sainz ganaron dos plazas -el madrileño salió muy bien antes de toparse con el japonés Yuki Tsunoda (RB)-, y Alonso perdió tres, en la primera de las 57 vueltas que se dieron a la pista del recinto ferial capitalino; antes de que Red Bull advirtiese a ‘Mad Max’ que le devolviese posición a Hamilton -cuando éste rodaba cuarto-. Con lo cuál perdió dos de golpe, pero recargando batería para pasar al inglés justo después.

El 'hombre récord' de la categoría reina hizo un recto en la vigésima de las 22 curvas -entre las que destaca la duodécima, la 'Monumenta'l, de medio kilómetro de longitud y una pendiente máxima del 24 por ciento-; y, con un evidente problema de frenos, se acabó retirando tras el sexto giro. Cuando Colapinto ya era sexto -posición que le cedería a Lawson-; con ‘Checo’ decimoquinto y Carlos decimoséptimo; un puesto por delante de Fernando.

Entre la cuarta y la quinta curva de la decimotercera vuelta, cuando el ovetense intentaba superar al madrileño, ambos se tocaron, en una acción de la que se quejó Alonso y que fue investigada, antes de que los jueces sancionasen con cinco segundos a Sainz.

Todo ello, poco antes de que se estrellase -tras irse largo e intentar luego salir de ella- en la curva 20 su compañero, el canadiense Lance Stroll, que quedó fuera de carrera y provocó que se decretase coche de seguridad virtual.

Con el ‘VSC’ pararon Antonelli, Verstappen (a duros) y Russell (a medio). También lo hizo Alonso, que cambió alerón delantero y puso blandos.

Justo cuando regresó la bandera verde, es decir, exactamente cuando no debía hacerlo, McLaren la pifió y paró a Norris, que, tras un mal ‘pit stop’ regresó a pista quinto; cuando lideraba Leclerc, que no había parado, por delante de Kimi, de ‘Mad Max’ y de Russell. Colapinto instaló duros y rodaba décimo.

Sainz sirvió su penalización en la 24, cuando pasó a medios, regresando a pista vigésimo.

Traspasado el ecuador de la carrera, Leclerc, que no había parado, comandaba con dos segundos sobre Kimi -que comenzaba a pensar en su octava victoria- con ocho sobre Verstappen y con 15 respecto a Norris, que al parar Russell, rodaba cuarto. En una jornada en la que se anunció que el chileno Nico Pino, uno de los pilotos de A14, la agencia de representación de Fernando Alonso -que llevó al circuito a su hijo, Leonard, un bebé de cinco meses-, competirá en F2 el año próximo.

El genio astur, con un coche deficiente, pero en una segunda juventud a los 45 años, que logró dos de sus 32 victorias en la F1 en este Gran Premio, aunque en Montmeló (2006 y 2013), paró en la 39 para regresar al duro inicial; con el que acabaría decimoséptimo. Ocho vueltas después de que se retirase ‘Checo’.

Tras una gran defensa sobre Piastri, Colapinto mantuvo el séptimo, cuando se había comprobado que la degradación de las gomas no fue tal; y, a diez giros para meta los cuatro primeros rodaban en menos de cuatro segundos, con Leclerc, que seguía sin parar, por delante de Antonelli, de Verstappen y de Norris. Cuando Sainz ya había abandonado, a trece para meta.

El monegasco de Ferrari paró, finalmente, tras la 48 -el francés Pierre Gasly (Alpine) fue el último en hacerlo, a una para meta-; con Kimi liderando por delante de ‘Mad Max’ y de Lando: un podio que rodaba en un pañuelo de poco más de dos segundos.

Antonelli festejó, admitiendo que lo de Norris había sido una pena; y Verstappen defendió su segundo puesto sobre Lando; que es cuarto en el campeonato, a 96 puntos del que, salvo auténtica desgracia, se perfila como su sucesor en el historial del mismo.