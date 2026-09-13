El piloto sueco Oliver Solberg gana el Rally Chile Biobío

Solberg, que terminó la jornada del sábado en el primer lugar, logró mantener su posición de líder que defendía por solo 19 segundos de su escolta, por lo que no tenía espacio para errores.

Junto a su copiloto Elliott Edmondson, Solberg logró la corona y se impuso en seis pruebas especiales: Turquía 1, Hualqui 1 y Hualqui 2, María Las Cruces 1 y 2; Biobío 1 y el Wolf Powerstage de Biobío 2.

En suma, completó el campeonato con un tiempo de 2 horas, 57 minutos y 08 segundos, cerrando una ventaja de 16.6 segundos por delante de Sébastien Ogier y de 33.3 segundos de Adrien Fourmaux, quien se quedó con la tercera posición.

Con este resultado, la clasificación de pilotos en el campeonato a falta de dos fechas quedó con Elfyn Evans (Toyota) en la primera posición con 230 puntos, seguido por Sami Pajari (Toyota) con 213 puntos y ahora Oliver Solberg (Toyota) con 209 puntos.

La región de Biobío, situada a 500 kilómetros al sur de Santiago, acoge la parada del WRC por quinta ocasión tras su debut en el calendario mundial en 2019 y se consolida como una de las etapas más atractivas del circuito.

Tras una pausa después de la pandemia volvió en 2023 organizando cuatro etapas de forma consecutiva, siendo hasta el año pasado -cuando entró Paraguay- la única parada de Sudamérica.

Cincuenta y seis tripulaciones participaron de la etapa en Biobío, una cifra récord para la cita mundialista en Concepción, donde se disputaron cuatro clases y cinco categorías.

El título mundial de pilotos tendrá dos fechas más: en Italia (Cerdeña) y Arabia Saudí.