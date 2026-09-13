“Guapito de Bachi”: Rolón Toja pasó de G. 6 millones a más de G. 31 millones en siete años

Fernando Rolón Toja acompañó el recorrido político del actual presidente de la Cámara de Senadores, Basilio “Bachi” Núñez, dentro del Congreso. Primero en la Cámara de Diputados y posteriormente en el Senado.

Su evolución salarial también muestra un vertiginoso ascenso dentro de la estructura legislativa sin pasar por un concurso de méritos y aptitudes. Su lealtad al “político colorado mbareté“ como el titular del Senado se hace llamar lo mantiene con privilegios dentro de la institución.

En septiembre de 2018, Rolón Toja ingresó sin concurso de méritos como funcionario contratado de Diputados con un salario de G. 6.600.000. Se instaló como funcionario dentro del bloque colorado del movimiento Honor Colorado.

¿Cuánto aumentó el salario de Rolón Toja en siete años?

La trayectoria salarial de Rolón Toja registra varios saltos importantes. En julio de 2019 -10 meses después de su ingreso- logró ser nombrado sin concurso como funcionario permanente de la Cámara de Diputados. Fue designado como director de bancada de la ANR, con un salario de G. 9.074.300 cuando Bachi era líder de la bancada cartista.

Su remuneración fue aumentando progresivamente año tras año: G. 10.374.300 en 2020; G. 12.574.300 en abril de 2021; G. 12.874.300 en julio de ese año; G. 15.174.300 en mayo de 2022 y G. 19.029.000 en octubre de 2022.

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En agosto de 2023 fue comisionado de Diputados al Senado, allí también Bachi Núñez fue líder de la bancada cartista. En marzo de 2024, asume como director de bancada y su salario llegó a G. 25.387.700.

Posteriormente, en noviembre de 2024, asumió como director general de Gabinete de la Presidencia del Senado, con una remuneración declarada de G. 27.906.270.

En marzo de 2025, actualizó nuevamente su declaración jurada ante la Contraloría General de la República y consignó una salario global de G. 31.106.270, que incluye un escalafón de G. 3.927.900. El salto salarial es de aproximadamente 372% respecto de su remuneración inicial.

El monto percibido por Rolón Toja se encuentra cerca del salario de un parlamentario cuya remuneración mensual ronda los G. 37 millones.

El cargo que ocupa actualmente tiene entre sus funciones planificar, coordinar y dirigir el funcionamiento del Gabinete en relación con la agenda diaria del presidente del Senado y actuar como enlace entre la máxima autoridad y las demás direcciones generales.

¿Qué episodios vincularon a Rolón Toja con Bachi Núñez?

Rolón Toja ganó notoriedad pública por aparecer en episodios de tensión y agresión protagonizados por Bachi Núñez tanto en Diputados como en el Senado.

Uno de ellos ocurrió en marzo de 2022, cuando Núñez y Colym Soroka, entonces diputados, protagonizaron un fuerte enfrentamiento en Diputados durante la disputa por la Mesa Directiva. Rolón Toja intervino en defensa de Núñez.

En noviembre de 2023 volvió a aparecer durante el enfrentamiento entre Bachi y el senador Eduardo Nakayama (PLRA), cuando Núñez empujó al legislador liberal durante la sesión en la que se trataba el juramento de Alicia Pucheta como representante del Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura.

La polémica por la camioneta de Diego Dirisio

Otro episodio que involucró al funcionario fue la aparición de una Chevrolet Silverado vinculada al empresario argentino Diego Dirisio en el estacionamiento asignado a Rolón Toja en el Congreso.

Dirisio fue procesado en el marco del operativo Dakovo, que investigó una estructura de tráfico internacional de armas. La camioneta había quedado bajo administración de Senabico y posteriormente fue asignada al Senado, hecho que produjo -tras saltar a la luz pública- fuertes cuestionamientos.

El vehículo fue fotografiado en el espacio de estacionamiento de Rolón Toja. El funcionario negó que fuera suyo y dijo que alguien pudo haberlo estacionado allí, pese a que fue visto conduciendo el vehículo de gran porte. Bachi Núñez, por su parte, negó haber utilizado el rodado y justificó el convenio con Senabico.

Una mujer lo denunció por agresión en la vía pública

Hace un año una mujer denunció a Rolón Toja ante la Policía por un incidente ocurrido en la vía pública. Según el abogado de la denunciante, el funcionario habría golpeado el automóvil de la mujer y posteriormente la habría amenazado.

Bachi Núñez dijo entonces que desconocía el hecho, pero sostuvo que no podía tolerarse ningún acto de violencia y que los funcionarios públicos debían ser ejemplo dentro y fuera de las instituciones.

Con título de administrador de empresas

Fuentes oficiales del Ministerio de Educación señalan que Rolón Toja obtuvo en 2025 el título de Licenciado en Administración de Empresas, del Instituto Superior Centuria. Una carrera que no guarda relación con su función actual.

El caso de Rolón Toja se encuadra en lo que durante la campaña presidencial Santiago Peña había dicho a sus correligionarios, que a los cargos públicos no se llega gracias a los títulos, sino gracias al Partido Colorado.

Lea más: Denuncia contra Bachi Núñez estima un perjuicio de G. 40.610 millones por contrataciones en el Congreso

En abril de 2023, durante su campaña presidencial. En un acto político en Ciudad del Este, Peña restó importancia a la formación académica y los méritos para acceder apuestos estatales al señalar:

“Creenque los cargos que tienen son porque son guapitos, porque tienen lapared llena de títulos, pero los que llegan a los cargos llegan gracias al Partido Colorado y eso es lo que vamos a votar”.

La frase generó críticas porque fue interpretada como una reivindicación del peso partidario por encima de los méritos profesionales para acceder a cargos públicos.

El contraste con los médicos

El salto salarial de Rolón Toja cobra especial relevancia en el actual contexto de crisis salarial del sistema de salud. El Sindicato Nacional de Médicos reclama un reajuste de G. 3 millones por cada vínculo laboral, mientras cientos de profesionales presentaron sus renuncias ante el Ministerio de Salud que recientemente fueron rechazadas.

El 7 de septiembre se reportaban 446 renuncias y el gremio mantenía convocada una huelga para el 21 y 22 de septiembre. La crisis sanitaria se debate en medio de negociaciones entre el gobierno y los médicos.