Felipe VI acude al primer GP de España en Madring

El monarca acudió al trazado a dos horas del comienzo de la carrera, prevista para las 15.00 horas (13.00 GMT), acompañado de sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, para ver de cerca las entrañas del circuito semiurbano construido entre IFEMA y Valdebebas, que cuenta con 5,4 kilómetros de distancia y 22 curvas.

El piloto inglés Lando Norris (McLaren), último campeón del mundo, saldrá desde la 'pole' este domingo en la decimocuarta prueba del Mundial de Fórmula Uno, tras robar por una sola centésima el protagonismo al joven italiano Kimi Andrea Antonelli (Mercedes), líder del Mundial, que arrancará a su lado desde la primera fila.