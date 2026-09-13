Madring corona a su primer campeón: Ugo Ugochukwu en Fórmula 3

Slater llegó a Madrid como gran favorito a hacerse con el título al contar con 15 puntos de ventaja con vistas a la última cita puntuable del campeonato de F3. Sin embargo, en la primera clasificación cometió un error que le hizo tocar el muro y en la segunda no firmó un tiempo que le colocase en los primeros puestos, clasificó octavo y Ugochukwu segundo.

Posiciones de salida trascendentales en un circuito de Madring semiurbano y estrecho en el que existe una gran dificultad para adelantar. De hecho, ambos pilotos finalizaron las 19 vueltas en las mismas posiciones de salida.

Por ello, al llegar empatados a 141 puntos a la última carrera fue Ugochukwu, del equipo español Campos Racing, que se proclamó campeón por equipos, quien se coronó como campeón de la Fórmula 3, categoría de formación en monoplazas dos escalones por debajo de la Fórmula 1.