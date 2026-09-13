Economía
13 de septiembre de 2026 a la - 00:49

ANDE: programan cortes de luz para hoy en residencia Horacio Cartes y otras zonas

Corte de luz
Corte de luz. Imagen dee referencia.nicoletaionescu

Desde la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) dieron a conocer el listado de zonas que serán afectadas por el corte del suministro de energía eléctrica. Entre las mismas figura residencia Horacio Cartes, entre otras que te contamos en la siguiente nota.

Por Pedro Da Ré

La ANDE dio a conocer los trabajos programados en subestaciones con interrupción del suministro de energía eléctrica en la región Metropolitana que se realizarán hoy.

Zona 1: Compuesta por la residencia Horacio Cartes, Casino Asunción, Colegio Americano, Barrio Santo Domingo desde la calle Federación Rusa e/San Rafael y José de San Martín del barrio Las Carmelitas y el Banco Central del Paraguay (BCP) se realizará un corte entre las 23:00 horas del sábado y las 02:00 horas, y de 14:00 a 17:00 horas, para maniobras por transferencias de carga por trabajos programados.

Explican que se tienen previstas interrupciones en el suministro de energía eléctrica por espacio de 5 a 10 minutos aproximadamente.

Los trabajos se tratan de reparacions en la línea de transmisión LT-66kV-BPA-SMI, para mantenimiento preventivo eléctrico, electromecánico y mediciones de control, afectando a la SE-BCP.

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Reparación de la estación parque Caballero

También se realizará la reparación en la estación parque Caballero, para culminación de desmontaje del TR-05.

Recomiendan tomar las medidas preventivas en el horario y zona mencionada, especialmente en hospitales, sanatorios, puestos de salud, Junta de Saneamiento Ambiental, empresas proveedoras de agua potable, instituciones de seguridad pública.

También piden considerar en todo momento a la línea como energizada, por seguridad.

Aclaran que si los trabajos anunciados concluyen antes del plazo previsto, el restablecimiento de la energía eléctrica será anticipada.