ANDE: programan cortes de luz para hoy en residencia Horacio Cartes y otras zonas

La ANDE dio a conocer los trabajos programados en subestaciones con interrupción del suministro de energía eléctrica en la región Metropolitana que se realizarán hoy.

Zona 1: Compuesta por la residencia Horacio Cartes, Casino Asunción, Colegio Americano, Barrio Santo Domingo desde la calle Federación Rusa e/San Rafael y José de San Martín del barrio Las Carmelitas y el Banco Central del Paraguay (BCP) se realizará un corte entre las 23:00 horas del sábado y las 02:00 horas, y de 14:00 a 17:00 horas, para maniobras por transferencias de carga por trabajos programados.

Explican que se tienen previstas interrupciones en el suministro de energía eléctrica por espacio de 5 a 10 minutos aproximadamente.

Los trabajos se tratan de reparacions en la línea de transmisión LT-66kV-BPA-SMI, para mantenimiento preventivo eléctrico, electromecánico y mediciones de control, afectando a la SE-BCP.

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Reparación de la estación parque Caballero

También se realizará la reparación en la estación parque Caballero, para culminación de desmontaje del TR-05.

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Recomiendan tomar las medidas preventivas en el horario y zona mencionada, especialmente en hospitales, sanatorios, puestos de salud, Junta de Saneamiento Ambiental, empresas proveedoras de agua potable, instituciones de seguridad pública.

También piden considerar en todo momento a la línea como energizada, por seguridad.

Aclaran que si los trabajos anunciados concluyen antes del plazo previsto, el restablecimiento de la energía eléctrica será anticipada.