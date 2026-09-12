Se inician los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con Paraguay como protagonista

La temperatura de apenas 6 grados no fue impedimento para que el público acompañara una celebración que marcó el inicio de una nueva edición de los Juegos Suramericanos y, al mismo tiempo, el comienzo del ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.

Lea más: El Team Paraguay está listo para Odesur Santa Fe 2026

La ceremonia tuvo como uno de sus momentos centrales la presentación de la cantante argentina Soledad Pastorutti, quien interpretó “Late el Sur”, canción oficial de los Juegos. La puesta en escena combinó música, danza, teatro y tecnología para representar la identidad de Santa Fe y dar la bienvenida a los más de 4.000 atletas que participarán de la competencia.

También fueron parte de la celebración destacados artistas como Abel Pintos, Luck Ra, Cacho Deicas, Juan Carlos Baglietto, Valentino Merlo y Agustín Rada Aristarán.

Paraguay dijo presente

La delegación paraguaya tuvo su momento en el desfile encabezada por sus abanderados, la golfista Sofía García y el patinador Julio César Mirena, quienes llevaron la bandera nacional al frente de la representación guaraní.

Paraguay estará representado por 341 atletas, que competirán en 32 de los 43 deportes del programa con el objetivo de alcanzar 36 medallas durante los Juegos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La delegación nacional llega a Santa Fe después de meses de preparación y con el desafío de mantener a Paraguay entre los protagonistas del deporte sudamericano. La edición anterior, disputada en Asunción en 2022, dejó un registro de 48 medallas para el país.

La ceremonia tuvo su cierre con uno de los momentos más tradicionales de toda cita multideportiva: el encendido del pebetero, símbolo del inicio oficial de los Juegos Suramericanos.

También fue presentada Capi, la mascota oficial de Santa Fe 2026, un capibara que acompañará las actividades durante las dos semanas de competencia y que busca convertirse en uno de los símbolos de esta edición.

Ahora llega la competencia

Después de meses de preparativos, obras, entrenamientos y una larga cuenta regresiva, Santa Fe 2026 entra desde este domingo en su etapa más esperada: la competencia.

Las primeras disciplinas comenzarán desde las primeras horas de la jornada y las medallas empezarán a repartirse en las tres ciudades sede: Rosario, Santa Fe y Rafaela.

Rosario tendrá un papel central en el inicio de los Juegos, no solo por haber recibido la ceremonia inaugural, sino también por albergar una importante cantidad de competencias. Santa Fe y Rafaela, por su parte, tendrán igualmente una intensa programación deportiva durante las dos semanas.

En total, Santa Fe 2026 reunirá a más de 4.000 atletas de 15 países, que competirán en 43 deportes y 60 disciplinas hasta el 26 de septiembre.

La llegada de las delegaciones, el recorrido del Fuego Suramericano y la puesta a punto de los escenarios marcaron las últimas semanas de una cuenta regresiva que llegó a su fin este sábado.

Ahora comienza la verdadera historia de los Juegos: la búsqueda de las medallas, los récords, las victorias y, sobre todo, las historias de miles de atletas que durante dos semanas convertirán a Santa Fe, Rosario y Rafaela en el centro del deporte sudamericano.

Santa Fe 2026 ya está en marcha. Para Paraguay, el desafío también comenzó: 36 medallas es la meta y desde este domingo llega la hora de competir por ellas.