Crisis sanitaria: ante inminente huelga , Presidencia anuncia conferencia de prensa para mañana

Para mañana, domingo, a las 9:30, desde la Vocería de la Presidencia de la República anunciaron que se realizará una conferencia de prensa en Mburuvicha Roga en la que abordarán temas relacionados con salud.

“Les informamos que mañana, domingo, a las 9:30, realizaremos una conferencia de prensa en Mburuvicha Roga para abordar temas relacionados con salud”, escribió Guillermo Grance, director de comunicación y vocero de la Presidencia de la República.

La misma se da en el marco de la que se considera como la mayor “crisis sanitaria” de la década, considerando la falta de medicamentos e insumos en los hospitales y centros de salud, como también la segunda huelga de médicos en menos de un mes fijada para el 21 y 22 de setiembre.

Los integrantes del Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed) exigen al gobierno un reajuste salarial que no reciben desde el 2012, el reabastecimiento de insumos y medicamentos de todos los servicios de atención dependientes de la red del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSP y BS), el pago por horas extras y trabajos nocturnos, y la desprecarización de miles de médicos contratados.

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Huelga sigue vigente

Tras la primera huelga que tuvo un acatamiento masivo y que se realizó entre el lunes 24 y el viernes 28 de agosto, y a raíz de la presentación masiva de renuncias de médicos en los hospitales públicos, el gobierno cedió en algunos de los puntos reclamados, entre ellos, el impulso desde el Congreso Nacional de una recategorización y reajuste en el Presupuesto General de la Nación (PGN) para paliar la falta de medicamentos e insumos.

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También aceptó incluir en el PGN del MSP y BS el pago correspondientes a trabajos nocturnos, así como la desprecarización gradual de los médicos contratados.

Sin embargo, la propuesta sobre el reajuste salarial fue ignorada en varias ocasiones por la ministra de Salud, María Teresa Barán, quien planteó una carrera sanitaria, mientras que varios referentes del Poder Legislativo se excusaban en que no había fondos para solventar el reajuste salarial. Desde Sinamed también insistieron en que la ministra Barán no se presentó a niguna de las cuatro reuniones tripartitas previas a la huelga.

Esto, más la firma de un acuerdo con un sector de los médicos a espaldas del Sinamed y de la comisión de crisis creada en el Senado para atender el reclamo de los médicos, aumentó el malestar hacia la titular de la cartera de Salud, quien fue criticada por los mismos médicos especialistas con quienes se reunió para la firma del acta, quienes dijeron que se sintieron utilizados y manipulados por la ministra para dividir al gremio y descabezar la nueva huelga.

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Lo que dijeron desde Sinamed

La secretaria general del Sinamed, doctora Rossana González, enfatizó que la huelga nacional convocada para los días 21 y 22 de septiembre se mantiene plenamente vigente mientras aguardan una propuesta oficial, tras una reunión el viernes con las autoridades del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS).

Sobre la reunión entre Barán, la senadora colorada Lilian Samaniego y la libero cartista Noelia Cabrera con un grupo de médicos en la que firmaron un acuerdo de entendimiento, dijo que no es vinculante y que carece de representatividad y validez.

Respecto a sus pretensiones económicas, González recordó que el reclamo abarca a “24.500 vínculos médicos que existen” y detalló la flexibilidad del sector. “Pedimos tres millones de guaraníes inicialmente por cada vínculo, pero siempre dijimos que estamos flexibles a conversar y a negociar; nosotros nunca nos radicalizamos en nada”, dijo en la oportunidad.

Por su parte, la senadora Esperanza Martínez, quien fue ministra de Salud durante el gobierno de Fernando Lugo (2008-2012) dijo que la ministra debería irse a su casa por “inepta” tras la reunión a espaldas de la comisión de crisis del Senado y la firma del acuerdo con un grupo de los médicos renunciantes.