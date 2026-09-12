Messi brilla, Galarza debuta, pero Nashville ahoga al Inter Miami sobre la hora

La magia de Lionel Messi volvió a encenderse este sábado, pero no fue suficiente para evitar un duro mazazo en el DRV PNK Stadium. El Inter Miami, que tuvo el ingreso de Matías Galarza desde el minuto 65, dejó escapar la victoria en el último suspiro e igualó 2-2 ante el poderoso Nashville SC, líder indiscutido de la Major League Soccer (MLS), en un vibrante duelo correspondiente a la vigesimoquinta fecha del certamen.

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Con este empate que sabe a derrota, el conjunto rosa se mantiene a nueve puntos de la cima a falta de nueve jornadas para el cierre de la temporada regular, viendo cómo se esfuman prácticamente las chances de conquistar el ansiado Supporters’ Shield.

La furia del 10 y una obra de arte

Tras un primer tiempo marcado por la frustración y los constantes reclamos al arbitraje, el capitán argentino saltó al complemento decidido a inclinar la balanza. Primero avisó con un potente frentazo al travesaño tras dejar atrás la marca de Maxwell Woledzi.

El marcador se abrió en el minuto 4 con la tempranera ventaja de la visita gracias al tanto del delantero inglés Sam Surridge, quien aprovechó las grietas defensivas y la profundidad del hondureño Andy Nájar para poner el 0-1.

El Inter Miami encontró la igualdad parcial 1-1 poco después, tras un centro desde un saque de esquina ejecutado por el propio Messi que el defensor Reed Backer Whiting terminó enviando por error en propia puerta.

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La remontada parcial llegó al minuto 62 con el premio a la jerarquía de Messi. Una asistencia precisa de su compatriota Rodrigo De Paul encontró al rosarino, quien sacó un remate de primera intención, sutil y pegado al palo, dibujando una trayectoria imposible que recorrió toda el área para dar vuelta el marcador 2-1. Una definición de otra galaxia que desató la locura y consolidó a Messi en la cima de la tabla de artilleros con 19 gritos en la temporada, uno por encima del croata Petar Musa.

La agonía definitiva se concretó en el minuto 90+1. Cuando las “Garzas” ya saboreaban el triunfo que los acercaba a seis unidades de la punta, emergió nuevamente la figura de Sam Surridge para capitalizar un rebote cedido por el portero canadiense Dayne St. Clair y estampar el 2-2 final.

Surridge amarga la fiesta rosada

Cuando el Inter Miami comenzaba a sufrir el desgaste físico y a replegarse peligrosamente —un libreto repetido en varios pasajes del encuentro—, la aparición de Surridge se vistió de verdugo. En el añadido posterior al agónico tanto, la mala suerte se ensañó aún más con los locales cuando Rodrigo De Paul disparó de nuevo al palo ante la incredulidad del público.

Debut internacional: Tras recibir su permiso de trabajo, el volante paraguayo Matías Galarza —reciente mundialista con la Albirroja en Norteamérica 2026— tuvo sus primeros minutos oficiales al ingresar a los 65′ en reemplazo de Telasco Segovia, aunque con poca incidencia en el trámite.

Vuelta de página inmediata: El plantel de Gerardo “Guillermo” Hoyos no tendrá tiempo para lamentos. Este miércoles, el desafío será de máxima exigencia: buscará la gloria internacional cuando enfrente al Cruz Azul en la gran final de la Campeones Cup 2026.