Palmeiras de Gustavo Gómez recupera la cima en Brasil tras superar al São Paulo de Coronel

El conjunto dirigido por Abel Ferreira dejó atrás una racha de dos empates consecutivos que le había costado la cima del Brasileirão. Pese a tener en el horizonte el crucial duelo de este próximo miércoles frente a la Liga de Quito en Ecuador por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores, el estratega portugués saltó a la cancha del Nubank Parque con lo mejor de su repertorio, incluyendo al argentino Agustín Giay —héroe en la ida copera—, el colombiano Jhon Arias y la dupla ofensiva compuesta por José Manuel ‘Flaco’ López y Vitor Roque.

Lea más: River Plate derrota en la agonía a Tucumán, que tuvo la aparición goleadora de Cléver Ferreira

El trámite del derbi se desequilibró al filo del descanso gracias a la intervención del VAR, que advirtió una dura entrada de Luis Osorio sobre el uruguayo Joaquín Piquerez y determinó la expulsión del defensor del São Paulo. El Verdão no desaprovechó el hombre de más: en el tiempo añadido de la primera mitad, Murilo rompió el cero al empujar al fondo de la red un balón introducido en el área previamente por el capitán paraguayo Gustavo Gómez.

La sentencia definitiva llegó apenas arrancar el complemento. Tras un error en la salida de Pablo Maia, Lucas Evangelista recuperó el esférico, el ‘Flaco’ López habilitó a Khellven y este sirvió un pase preciso para que Vitor Roque apareciera solo en el área chica y firmara el 2-0. Con este tanto, el exdelantero del Barcelona y el Betis deja atrás semanas complicadas marcadas por las lesiones y un bajo estado anímico.

Vitor Roque fechou a conta para o líder Palmeiras contra o São Paulo! ⚽

⁣#Brasileirão pic.twitter.com/Q5a4Jc5Or9 — ge (@geglobo) September 12, 2026

“Poco a poco voy recuperando mi confianza. No es fácil pasar por lesiones y desde el comienzo del año vengo sufriendo inconvenientes que me han perjudicado, pero es cuestión de seguir trabajando para ayudar aún más al Palmeiras”, declaró Tigrinho al término del compromiso sobre el césped, ya pensando en el próximo desafío continental: “Ahora toca recuperarse, pero mañana ya a pensar en la LDU. El lunes vamos a viajar para ir adaptándonos. Sabemos que allí es difícil”.

Con este triunfo, el Palmeiras trepó temporalmente a la cima de la liga brasileña al acumular 56 puntos en 27 jornadas, un liderato que dependerá del resultado que obtenga el domingo el Flamengo en el Maracaná ante el Corinthians. El Mengão se sitúa a dos puntos de la cima.