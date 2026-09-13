Marc Márquez celebra más la victoria que el liderato

"Obviamente, la victoria, porque son 37 puntos en un fin de semana, que siempre es el máximo", señaló Marc Márquez.

Por ello, dijo que está "muy contento" porque el sábado ganaron "por estrategia" y este domingo "por descarte", y añadió que Marco Melandri tenía "un gran ritmo para ganar", pero que cuando se va tan rápido y tan al límite durante todo el fin de semana "es fácil fallar".

Después de recortar 102 puntos desde la carrera de Mugello, destacó que recibió "un regalo" por parte de sus oponentes e intentó "aprovecharlo al máximo".

Marc Márquez subrayó que ahora mismo "lo más importante" es el estado mental en el que se encuentra, pues se siente "relajado" para "poder exprimir al máximo e intentar todo hasta el final".

Sin embargo, señaló que lo más difícil "es lo que viene", pues serán "unas carreras intensas" en las que intentarán "no cambiar nada".

"Intentaremos sacar el máximo y, sobre todo, tener la velocidad, que es lo que me ha permitido gestionarlo todo como quería", resaltó Marc Márquez.