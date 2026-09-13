Marc Márquez, Manuel González y Máximo Quiles hacen historia para España

Marc Márquez ha sido el encargado de completar en el circuito Marco Simoncelli de Misano Adriático un 'pleno', decimocuarto de su carrera deportiva, que le sitúa líder del Mundial empatado a puntos con Jorge Martín (Aprilia RS-GP), que acabó quinto.

El vencedor de la carrera esprint supo jugar a la perfección todas sus cartas para lograr una victoria, por delante de su hermano Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP26) y del también español Pedro Acosta (KTM RC 16), que le sitúa líder, por primera vez en la temporada, merced a los resultados de sus rivales más directos.

El nueve veces campeón del mundo es ya líder del campeonato con 274 puntos, igualado con Jorge Martín, que acabó en la quinta posición, y con Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP), que se quedó sin puntuar, con 232.

La carrera de MotoGP se resolvió relativamente rápido, pues aunque Marco Bezzecchi en esta ocasión no se dejó sorprender por el español, cometió un garrafal error en la primera vuelta que le dejó fuera de carrera y entregó en bandeja la victoria a un Marc Márquez que no cometió ningún error en los 27 giros.

Tras él, su hermano Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP26) supo remontar posiciones para conseguir la segunda plaza, con Pedro Acosta (KTM RC 16), tercero, mientras que el líder del Mundial, Jorge Martín, no pudo aguantar el ritmo de sus rivales y acabó quinto.

El español Manuel González (Kalex) también aprovechó un percance inicial de varios de sus rivales para lograr en Moto2 su quinta victoria de la temporada, que le hace más líder.

La caída del australiano Senna Agius (Kalex) y los españoles Daniel Holgado (Kalex) y Ángel Piqueras (Kalex), que salían en la primera línea, facilitó a 'Manugas' González el lograr ese quinto triunfo seis grandes premios después de la última vez en Hungría.

En esa caída el primer gran beneficiado fue el neerlandés Collin Veijer (Kalex), que se encontró con el primer puesto, pero Manuel González espero el momento preciso para superarlo, marcar distancia y controlarla hasta ver la bandera de cuadros, por delante de Veijer y del belga Barry Baltus (Kalex), que tuvo que cumplir con una vuelta larga que no le hizo perder ninguna posición en la carrera.

'Manugas' González suma ahora 232,5 puntos, 47,5 más que su inmediato perseguidor, el también español Izan Guevara (Boscoscuro), que no pudo pasar de la sexta plaza, con Iván Ortolá tercero con 157,5.

David Almansa (KTM) dominó toda la carrera de Moto3, además de los entrenamientos, pero su compatriota y líder del Mundial, Máximo Quiles (KTM), le superó sobre la misma línea de meta por apenas 21 milésimas de segundo.

Quiles, que logra su octava victoria de la temporada y la undécima de la categoría, aumenta su ventaja en la clasificación provisional del Mundial, en la que ahora suma 281 puntos, 107 más que su inmediato perseguidor, David Almansa.

La pelea por la victoria estuvo definida ya en el ecuador de la prueba entre esos dos pilotos, David Almansa y Máximo Quiles, quien esperó hasta la última curva de la carrera para sumar su octava victoria del año.

Almansa supo cerrar muy bien todos los huecos en donde Quiles era más fuerte que él, pero éste abrió su trazada en la entrada de la última curva para poder acelerar antes que su rival, que estaba cerrando el hueco, y luego se tuvo que abrir, sin que pudiera evitar que 21 milésimas de segundo le dieran la victoria al líder del Campeonato. El tercer peldaño del podio fue para Brian Uriarte.