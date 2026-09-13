Máximo Quiles suma una octava victoria que califica de "difícil"

"Ha sido una carrera muy difícil", reconoce Quiles, quien quiso "felicitar a David Almansa", del que reconoció que puso "un ritmo impresionante" que les hizo rodar "en tiempos de récord todo el rato".

Quiles reconoce en la nota de prensa de su equipo que le hizo sacar "sacar el máximo" y que no le puso "las cosas fáciles", aunque tenía claro que se lo iba a jugar "en las tres últimas vueltas".

"He estudiado sus movimientos y tenía claro que lo iba a intentar en la última curva, pero también dependía de si él iba a ser más defensivo o no, lo tenía pensado, pero la estrategia podía fallar", reconoció el vencedor de la carrera.

"Ha sido una carrera muy bonita, impresionante, y como el gran objetivo es conseguir el título, pero no lo nombro nunca, lo seguiré haciendo", afirma Quiles, quien recalca que quiere ir "carrera a carrera".