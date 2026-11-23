Hoy se dio a conocer que el diputado Jatar “Oso” Fernández (ANR, entonces afín a Santiago Peña) recibió desde agosto de 2025 más de G. 20 millones mensuales a través de una cuenta de Ueno Bank, esto según documentos internos del grupo Vázquez que se encuentran en la Fiscalía.

Por el caso, el legislador hoy dio su versión de los hechos y principalmente argumentó que no hay irregularidades en tener “auspiciantes” por parte de empresas privadas.

Incluso, aseguró que no solamente recibía dinero de Ueno Bank por correr en el rally, sino también recibiría apoyo económico de otras que le “pagan tres, otros que me pagan 10... muchos tengo”.

“Esa ya es mi capacidad de conseguir (apoyo económico). Yo tengo auspiciantes de lugares de la frontera que me auspician. Están todos con factura que me auspician; tengo grandes auspiciantes”, alegó.

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Crédito de Ueno Bank

Como parte de su defensa, afirmó que, de haber recibido una “coima”, no mantendría un crédito bancarizado que debería abonar hasta el año 2030.

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Esto sería en referencia a que el 1 de julio de 2025, Fernández obtuvo el desembolso de un préstamo de G. 216,2 millones por parte de Ueno Bank.

También sostuvo que conseguir patrocinadores forma parte de su capacidad personal y “no es ilegal”, por lo que también descartó tener relación con supuestos hechos de robo o evasión derivados por toda la crisis desatada con el exbanco.

“Yo tengo un crédito de 200 millones que voy a pagar, pero nadie se está preocupando de los 8.000 millones que llevó una chica, por ejemplo, que no va a pagar, ¿verdad? Muy loco es. ¿En serio me están llamando a mí por 200 millones? No tengo nada que justificar porque no es ilegal que yo tenga un auspiciante", agregó durante un contacto con la 780 AM.

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Pago por correr el rally

Asimismo, Fernández explicó que el vínculo con Ueno estaba asociado a su actividad en el rally, competencia en la que participa como una vía para recorrer el interior del país y a la vez realizar campaña política, ya que según él, “yo no tengo dinero”, pese a cobrar más de G. 30 millones por su salario como diputado.

Desde su llegada al cargo, Fernández votó a favor de las tres leyes impulsadas por el oficialismo que hoy aparecen ligadas al caso Ueno, según los registros del Congreso (SILpy). En uno de ellos fue además proyectista.

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“Ni nosotros”, dice Lafarja

Ante las declaraciones de Jatar al mencionado medio, la piloto Andrea Lafarja -cuya empresa tuvo un caso con Petorpar- utilizó su cuenta personal de la red social Instagram para dejar este mensaje:

“Ni nosotros que corremos el mundial no podemos conseguir 200 palos así nomas jajajaj basta na”, publicó.

Entre comentarios de otros internautas expresando su apoyo hacia ella, el diputado también apareció para decir lo siguiente:

“No seas envidiosa Andrea, saludos a tu familia”.

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