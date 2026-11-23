El primero de julio de 2025, el diputado Jatar “Oso” Fernández (ANR) obtuvo el desembolso de un préstamo de G. 216,2 millones por parte de Ueno Bank.

Llamativamente, la operación se concretó una semana después de que Fernández votara en Diputados, el 24 de junio de 2025, la Ley Nº 7503 del Sistema Nacional de Pagos, un proyecto del gobierno de Santiago Peña cuestionado por varios sectores empresariales y políticos que lo consideraban hecho a medida de Ueno. Peña la promulgó el 27 de junio, cuatro días antes del desembolso.

Tras esto, desde el banco dieron la “orden” de pagarle G. 20 millones cada mes al diputado.

Desglose de los pagos

Según documentos internos del Grupo Vázquez, el millonario pago se dividía en dos partes.

Por un lado, se otorgaba un pago de G. 15 millones sin ninguna justificación. Seguidamente, señalan que cada mes debe agregarse al desembolso el monto establecido por cada cuota mensual del crédito retirado por Fernández.

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“Favor contemplar en el detalle de pagos mensuales, el 01 de cada mes, el pago de G. 15.000.000 + cuota mensual del préstamo (por 60 meses)” (sic), detallaban.

La comunicación además agregaba un detallado instructivo sobre cómo se debía proceder: “Cada mes siguiente, realizar la extracción de efectivo y depositar en TED” (sic). Aun así, el primer pago se realizó vía transferencia interbancaria.

El 6 de agosto de 2025, según un comprobante del mismo banco, se realizó la primera transferencia por un total de G. 20.848.931 a la cuenta del legislador en Ueno Bank y desde una cuenta de la entidad ahora en proceso de resolución, utilizada para pagos a proveedores en moneda local.

El esquema continuó operando de la misma forma, al menos, hasta setiembre de este año, según extractos internos de Ueno Bank, atribuidos a su cuenta “Proveedores G.”.

El 1 de julio de este año, por ejemplo, se realizó una “extracción de efectivo” por valor de G. 20.773.991. Tal monto es exacto a la suma de los G. 15 millones con la cuota mensual de G. 5.773.991 prevista en la proforma que elaboró la entidad al momento de otorgar el crédito. Similares operaciones se dieron el 11 de agosto y el 1 de setiembre pasado.

Favor con favor se paga

Desde su llegada al cargo, Fernández votó a favor de las tres leyes impulsadas por el oficialismo que hoy aparecen ligadas al caso Ueno, según los registros del Congreso (SILpy). En uno de ellos fue además proyectista.

El primer proyecto fue la Ley Nº 7236/2024 de Conflicto de Intereses, que blanqueó las “puertas giratorias”, el mecanismo que permitió que actores directamente ligados a Vázquez operen en el Gobierno con total impunidad. Fernández fue uno de los 39 diputados que firmaron el proyecto y lo votó el 27 de setiembre de 2023, el mismo día que se presentó.

Jatar también votó por la aprobación de la Ley Nº 7503/2025 sobre el Sistema Nacional de Pagos.

Según denunciaron legisladores disidentes y opositores, el Ejecutivo incorporó un artículo, sin que figurara en el borrador socializado, que impedía que una misma entidad fuera a la vez banco, procesadora y adquirente, cambios que, según ellos, favorecían a Ueno.

Intentamos obtener la versión de Fernández al teléfono con terminación 900, pero no obtuvimos retorno a las llamadas.