Francisco Peña Palacios estaba por salir en su camioneta de su vivienda cuando un equipo de ABC TV estaba cubriendo la zona y captó el momento en el que una patrullera de la Comisaría 11 de Asunción, a cargo del comisario Víctor Presentado, le cerró el paso en el portón para impedir que salga y cumplir con una orden de detención emitida hoy contra el hermano del expresidente de la República Santiago Peña.
La Policía Nacional estaba a una cuadra de la casa a fin de resguardar la zona tras la emisión de la orden de detención. Tras la intervención policial se vio descender del lado del conductor a un hombre que minutos antes ingresó a la vivienda a pie y que sería el concuñado de Francisco Peña.
El comisario pidió los documentos de identidad de los dos ocupantes del vehículo, además de los papeles del auto. Solicitó a ambos que se queden dentro de la casa hasta que llegue la comitiva fiscal.
“No tenemos un oficio, pero tenemos una expresa instrucción de la comitiva fiscal-policial que está llegando para custodiar este domicilio donde está procesada esta persona Francisco Peña Palacios y también está movilizando al señor Joaquín Victorino Zavala Parini. Estamos evitando que salgan personas a la vía pública para que se ejerza la investigación fiscal con la comitiva fiscal. Quedan en custodia estas personas”, explicó el comisario.
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Orden de detención contra Francisco Peña
Minutos después llegó una unidad de agentes del Departamento de Lucha Contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional a cargo del comisario José Delgado, quien dijo presumir que Francisco Peña ya debería estar en conocimiento de la orden de detención tras darse a conocer la misma a través de los medios de prensa.
Contó que no cuentan con orden de allanamiento, por lo que aguardarán que los dos identificados se acerquen a hablar con los agentes.
“Si no quieren acompañar, vamos a proceder a su detención o de lo contrario, vamos a esperar una orden respectiva. El señor está adentro, eso sabemos, y vamos a ver como hacemos para proceder a la detención preventiva. Habríamos que saber quien es la persona que estaba acompañandole en este momento y los motivos después. Al querer salir de su domicilio, podemos también presumir de que él no sabía todavía la circunstancia o podría ir a presentarse también”, detalló.
La orden de detención contra Francisco Peña Palacios y su esposa, Rocío Caballero Bosch, hermano y cuñada de Santiago Peña respectivamente, se dio tras una presunta operación inmobiliaria simulada por cerca de US$ 3 millones a través de la firma Pearl SRL, en complicidad de Ueno Bank y Grupo Vázquez.