El comandante de la Policía Nacional (PN), comisario general comandante César Roberto Silguero Lobos, anunció hoy lunes 23 de noviembre la destitución del jefe del Departamento de Cybercrimen, comisario principal Diosnel Alarcón González.

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El comisario Alarcón apareció en una planilla de pagos en efectivo que hacía el Grupo Vázquez SAE a colaboradores externos, entre ellos clientes, empresarios, periodistas y policías.

Pago del Grupo Vázquez al comisario Alarcón era de G. 10 millones mensuales

El jefe policial recibía ese dinero mensualmente supuestamente en concepto de capacitaciones a empleados del grupo empresarial, que manejaba el banco Ueno Bank y la compañía tecnológica Itti, entre otras firmas.

Alarcón aparentemente empezó a recibir esa plata del Grupo Vázquez luego de que en setiembre de 2025 favoreció con un informe técnico a ese conglomerado en un litigio judicial contra el banco Atlas.

Paradójicamente, cuando estalló el escandaloso caso Ueno Bank, Diosnel Alarcón fue comisionado por la Policía como uno de los principales investigadores del caso, pese a que él era un asalariado de los investigados.

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En principio, el comandante Silguero ordenó apartar solo de ese caso al comisario Alarcón, pero ahora el jefe de la Policía anunció su separación del cargo.

Fue luego del acto de egreso de nuevos oficiales de la Policía Nacional, que se hizo en la Academia de Luque.

Según la información divulgada hoy, el nuevo jefe de Cybercrimen es el comisario Alferi René Rojas Martínez, un técnico con especialización en distintos tipos de delitos financieros de origen digital.