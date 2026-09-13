Sainz: “Alonso se ha quejado por radio y ha conseguido que me penalicen”

"El tipo de curva en la ‘5’ te incita a que haya toques porque al final se hace un embudo. Ha habido bastantes incidentes en F2 y F3 ahí. No te permite ir en paralelo. De hecho, creo que Fernando nunca se ha llegado a poner en paralelo conmigo. Hemos llegado, nos hemos tocado, se ha quejado por la radio y ha conseguido que me penalicen, así que es lo que querían, lo que se ha conseguido. Íbamos a acabar decimosextos igualmente. No cambiaba mucho el asunto”, explicó Sainz tras la carrera en su atención a los medios de comunicación.

Alonso intentó rebasar a Sainz por el exterior de la curva ‘4’ para luego tener el interior de la ‘5’ y salir con ventaja en la segunda ‘chicane’ del circuito, pero no acabó bien. Sainz giró a su derecha y Alonso perdió parte de su alerón delantero.

“Me cerró contra el muro. En la salida ha chocado a dos pilotos -en referencia a un toque de Sainz al pasarse de frenada en la primera curva de la vuelta inicial- y ahora me echó contra el muro. Tenía espacio, no necesitaba encerrarme”, dijo Alonso, enfadado, por radio. Declaraciones a las que hizo referencia Sainz.

Por otro lado, el piloto español analizó su carrera, condicionada por la salida.

“Ha sido una carrera en la que en la primera vuelta tocaba arriesgar y recuperar posiciones. He salido muy bien, he adelantado a tres o cuatro en la salida y luego en la curva ‘1’, todos con la rueda dura ahí atrás… ha habido mucho atasco. En la frenada he perdido un pelín el coche y he tocado a Yuki -Tsunoda-. Eso me ha dañado el suelo. A partir de ahí, he hecho toda la carrera con el sueño dañado. Perdía un segundo por vuelta de la carga aerodinámica. Y al final me he tenido que retirar”, señaló..

Carrera en un circuito de Madring del que Carlos Sainz es embajador y expresó que “el único problema” que tiene es que “no” tienen “un punto de adelantamiento”, algo en lo que “los pilotos, la FIA y el circuito” intentarán trabajar para mejorar.

Además, a nivel personal, espera que la próxima temporada su Williams tenga un mejor rendimiento para no estar al fondo de la parrilla en su Gran Premio de casa.

“Es un desastre estar fuera en Q1 y no tener coche ni siquiera para luchar por los puntos. Es algo que no me gustaría que se repitiese más aquí en Madrid. Trabajaremos para que no vuelva a pasar”, comentó.