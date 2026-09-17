Nicolás Varrone no completará el calendario de F2 con su equipo, Van Amersfoort Racing

El corredor nacido en Ingeniero Maschwitz (provincia de Buenos Aires) hace 25 años no agrega en su posteo detalles sobre la decisión, que explica "no fue fácil", y agrega misterio al indicar: "Espero poder contarles muy pronto sobre mi futuro".

"Después de un año intenso, junto a mi equipo decidimos no continuar con el calendario de Fórmula 2 2026 con Van Amersfoort Racing", escribió en las últimas horas en su cuenta de Instagram.

Además de agradecer al equipo, a patrocinadores, colaboradores y a sus seguidores "que estuvieron siempre del otro lado, alentando y bancando (sosteniendo), incluso en los momentos más difíciles", Varrone indica que este "es el camino correcto para seguir adelante y pensar en lo que viene" para su carrera.

Varrone ocupa un discreto vigésimo (antepenúltimo) lugar en la clasificación de F2 -que lidera el joven búlgaro Nikola Tsolov (Campos Racing), con 177 puntos, siete más que el brasileño Rafael Camara (Invicta Racing)- después de once pruebas del calendario.

El pasado fin de semana, durante el Gran Premio de España, disputado en el circuito semi-urbano Madring, de la capital española, protagonizó una de las cuatro banderas rojas de la jornada de clasificación, al chocar contra un muro, por lo que debió salir desde el último lugar de la parrilla (y finalizó la carrera en decimoquinta posición); en la esprint del sábado, quedó eliminado en la primera vuelta, al ser impactado por otro piloto.

Varrone, que tiene contrato con Corvette, llegó a la F2 procedente de las carreras de resistencia, entre cuyos resultados destaca un primer lugar en la clase GTE Am de las 24 Horas de Le Mans, y medios especializados consideran que este movimiento podría ser un acercamiento a la F1, en la que actualmente compite su compatriota Franco Colapinto (Alpine).

La temporada 2026 de Fórmula Dos se completará con las carreras de Azerbaiyán (27 de septiembre), Catar (29 de noviembre) y Arabia Saudí (6 de diciembre).