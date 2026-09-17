Verstappen adelanta a 100 competidores para ganar una carrera de karts en Silverstone

Según informa el equipo Oracle Red Bull en una nota de prensa, el neerlandés, partiendo de la plaza 101 de la parrilla del trazado británico, adelantó a todos sus rivales en la Red Bull's Max vs 100, "la carrera de karts más grande jamás celebrada", completando su victoria en la decimocuarta vuelta de las 30 programdas que tenía, y lo hizo en solo 35 minutos.

"Cuando fui a la parrilla y vi dónde tenía que empezar, con 100 karts delante de mí, estaba un poco preocupado", dijo Max.

"Después de mi primera vuelta, con todo el caos, pensé '¡Vale, tenemos esto bajo control!' Empezó a ser realmente divertido y, una vez que empecé a coger ritmo, pude adelantarles uno por uno y vi cómo se reducía la diferencia, eso fue realmente emocionante", según declaraciones recogidas por el equipo Red Bull en el comunicado.

Verstappen dijo: "Fue genial volver a estar en un kart y volver a lo básico, me recordó a las carreras de antaño. Es un circuito realmente bonito y bien diseñado, y fue un buen detalle poder recibir todos los datos también a través de la radio. Tuve un gran día y fue bueno salir con la victoria".

Los rivales del cuatro veces campeón del mundo fueron anoche atletas y jugadores de Red Bull, creadores de contenido, streamers, periodistas y aficionados seleccionados de todo el mundo – la mayoría de ellos conduciendo en el circuito solo por segunda vez después de los entrenamientos del martes y de una única vuelta de clasificación.

Según la misma fuente, "la primera vuelta decidió la mitad de la carrera. Con 101 karts entrando en las primeras curvas, Max había adelantado a más de 10 pilotos antes incluso de llegar a la línea de salida y, en la horquilla, el pelotón se plegó sobre sí mismo, con karts chocando entre sí y quedando en dirección contraria".

"No tengo ni idea de qué está pasando– es un caos", dijo por radio. Dos minutos después, era 37.º. Sesenta y tres pilotos habían quedado eliminados sin completar una vuelta – más de la mitad del pelotón – y cuando le comunicaron el número, la respuesta fue: "¡No ha sido una mala primera vuelta entonces!", explica el Oracle Red Bulla.

Según las reglas, un piloto quedaba fuera de la carrera en el momento en que la parte trasera del kart de Verstappen quedaba a la altura de la parte delantera del suyo, por lo que cada adelantamiento era definitivo.