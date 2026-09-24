Russell lidera, Mercedes domina

Russell, de 28 años, casi definitivamente resignado a un papel secundario en la escudería alemana tras acabar quinto hace dos domingos en el recién estrenado Madring de la capital de España -en el que Antonelli, con 20 años el líder más joven de la historia, firmó su octavo triunfo en la F1: todos este año-, se aferró a un consuelo menor al liderar los dos ensayos de este jueves.

El piloto de King's Lynn (Norfolk) logró el mejor tiempo del día en el segundo -en el que todos completaron sus vueltas rápidas-, al cubrir los 6.003 metros de la pista de la capital azerbaiyana -la cuarta más larga del Mundial- en un minuto, 43 segundos y 347 milésimas, mejorando claramente, en más de medio segundo, a Antonelli; y con más de ocho décimas sobre el cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que viene de ser segundo en Madrid y que marcó el tercer crono de la jornada.

Los españoles Carlos Sainz -con mejoras en su Williams que habrá que ver si se traducen en puntos- y Fernando Alonso (Aston Martin) -que por cambiar numerosos componentes en la unidad de potencia de su muy deficiente AMR26 fue penalizado y saldrá desde el fondo de la parrilla el sábado-, acabaron con el decimoséptimo y el vigésimo segundo crono, respectivamente. En una jornada poco habitual para albergar los primeros ensayos, en un Gran Premio que se correrá en sábado.

El enclave de Nagorno-Karabaj, histórico foco de disputas entre el país anfitrión de esta prueba y Armenia -dos antiguas repúblicas de la extinta Unión Soviética-, ya fue motivo de dos guerras en los últimos años; una a finales del pasado siglo y la otra, en 2020.

A los caídos en el segundo conflicto honra el Día del Recuerdo (o Día de la Victoria) de Azerbaiyán, el 27 de septiembre. Y, al caer esa fecha en domingo -el próximo-, esta semana todo el programa se adelanta un día, en un Gran Premio que debutó (como GP de Europa) en 2016 y que desde entonces (y salvo en 2020, a causa de la pandemia del covid-19) se ha disputado de forma ininterrumpida, a orillas del Mar Caspio, con el nombre de la nación organizadora.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) fue undécimo, a dos segundos y 132 milésimas de Russell; del que se quedó a dos segundos y cuatro décimas el mexicano Sergio Pérez (Cadillac), que logró en esta pista dos de sus seis victorias en la F1; y que, con el nuevo motor Ferrari, se inscribió decimotercero en la tabla de tiempos. En la que los dos pilotos de la Scuderia, el monegasco Charles Leclerc -a un segundo y 126 milésimas- y el séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton -a 1.318- se apuntaron en cuarto y en quinto lugar, respectivamente

Por la mañana, Russell ya había sido el más rápido (1:45.387), mejorando también de forma clara, en cuatro décimas, a Verstappen -único que iguala las dos victorias de 'Checo' en Baku- y en 404 milésimas a Leclerc. En un ensayo en el que se perdió los últimos 35 minutos Antonelli -que, salvo desgracia máxima, se convertirá en el tercer italiano y en el segundo, 73 años después de que lo hiciese Alberto Ascari, en ganar el Mundial- debido a un problema hidráulico.

Kimi firmaría, no obstante, el quinto crono matinal -a 87 centésimas, con el compuesto duro-, un puesto por detrás de Sir Lewis. En una sesión calurosa y, sorprendentemente, sin viento, que Sainz -a pesar de sufrir un problema con los frenos, que llegaron a incendiarse- acabó duodécimo; y el genial piloto asturiano -en una segunda juventud a los 45, deshojando aún su futuro profesional y con una paciencia equiparable a la de su talento-, decimonoveno. Justo por detrás de 'Checo' y de Colapinto, que se habían apuntado decimoséptimo y decimoctavo en la tabla de cronometraje.

Aparte del incidente de Antonelli, en la matinal hubo un par de salidas de pista -sin lamentar mayores averías-, como las del alemán Nico Hülkenberg (Audi), el francés Esteban Ocon (Haas) o el debutante sueco-británico Arvid Lindblad (RB).

Fue precisamente este último el que provocó la interrupción, con bandera roja -a falta de 41 minutos y durante diez-, a causa de un accidente, sin lamentar daños mayores, en el que se tocó contra las barreras de protección entre las curvas 8 y 9 de las veinte que tiene la pista de la capital azerbaiyana.

En una pista que al Aston Martin le venía igual de mal que la de Monza (Italia) o Las Vegas (EEUU) -posiblemente las tres peores del año para el coche verde-, Alonso apenas rodó nueve vueltas en el segundo libre, al parecer por una fuga de aceite en la unidad de potencia, según informó, por su canal de prensa interno, en el que está incluido Efe, la escudería de Silverstone.

Una vez reanudada la circulación, al acabarse la interrupción provocada por Lindblad, todos probaron, con el blando, a una vuelta, marcando los mejores tiempos de la sesión; que, a la postre, fueron los mejores de la jornada. Antes de efectuar simulación de carrera.

El inglés Lando Norris (McLaren), que defiende título y que hace dos domingos se convirtió en el primer 'poleman' de la historia del Madring -donde un coche de seguridad virtual evitó su triunfo- firmó el sexto tiempo del día, a un segundo y cuatro décimas de Russell. Del que se quedó, a segundo y medio y con el noveno tiempo, el francés Isack Hadjar, recién renovado por Red Bull y que, después de tres carreras ausente, por una lesión de muñeca, recupera el volante del monoplaza de la escudería austriaca que le había cedido al neozelandés Liam Lawson, que, de nuevo en el RB, fue duodécimo este jueves.

Los ensayos se completarán este viernes, horas antes de la calificación; que ordenará la formación de salida de la carrera del sábado. Prevista a 51 vueltas, para completar un recorrido de 306 kilómetros.