Automovilismo
24 de septiembre de 2026 a la - 13:00

Russell: Queda trabajo por hacer, pero es una forma de arrancar el fin de semana

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Redacción deportes, 24 sep (EFE).- El inglés George Russell (Mercedes) -segundo en el campeonato-, que marcó el mejor crono este jueves en los entrenamientos libres para el Gran Premio de Azerbaiyán, el decimoquinto del Mundial de Fórmula Uno, declaró en el circuito urbano de Baku que "aún queda trabajo por hacer", pero que fue "una manera alentadora de arrancar el fin de semana (sic)".

Por EFE
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"Ha sido un día positivo aquí en Baku", comentó Russell, nacido hace 28 años en King's Lynn (Norfolk), con siete victorias y 31 podios en la Fórmula Uno, que es segundo en el Mundial, a 81 puntos de los 292 con los que lidera el certamen su compañero, el italiano Andrea Kimi Antonelli, que marcó el segundo crono de la jornada.

"El coche se notaba competitivo a una vuelta y nuestro ritmo de carrera parece próximo a McLaren y Red Bull. Estoy seguro de que las diferencias se reducirán aun más cuando lleguemos a la calificación de mañana; así que queda mucho trabajo por hacer esta noche", apuntó el inglés, que al acabar quinto hace dos domingos en el recién estrenado Madring de la capital de España, prácticamente se resigna a admitir un papel secundario dentro de la escudería alemana.

"De cualquier forma, ha sido una manera alentadora de arrancar el fin de semana (sic) y un potente día de apertura para el equipo", señaló Russell este jueves en Baku.