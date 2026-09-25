Alonso y 'Checo' Pérez, eliminados en la primera ronda de la calificación (Q1)

El inglés George Russell (Mercedes) marcó el mejor tiempo de la ronda, al cubrir los 6.003 metros de la pista de la capital azerbaiyana -la cuarta más larga del Mundial- en un minuto, 43 segundos y 615 milésimas, exactamente 426 menos que el cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que, al igual que el anterior, marcó su crono con las gomas blandas.

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del Mundial -con 81 puntos de ventaja sobre su compañero- rompió la suspensión delantera izquierda de su monoplaza, a golpearlo contra las barreras en la primera de las 20 curvas de la pista; y, aunque pasó ronda, no saldrá en la Q2, que se disputará a continuación.