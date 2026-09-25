Antonelli -que rompió suspensión y no salió a pista- y Albon, eliminados en la Q2
Redacción deportes, 25 sep (EFE).- El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del campeonato -que en el acto previo había roto la suspensión delantera izquierda de su monoplaza, al golpearlo contra las barreras en la primera de las 20 curvas, y no salio a pista- y el tailandés Alex Albon (Williams), quedaron eliminados este viernes en la segunda ronda (Q2) de la calificación para el Gran Premio de Azerbaiyán, el decimoquinto del Mundial de F1, que se disputa en el circuito urbano de Baku.
El inglés George Russell (Mercedes) volvió a marcar el mejor tiempo de la ronda, al cubrir los 6.003 metros de la pista de la capital azerbaiyana -la cuarta más larga del Mundial- en un minuto, 43 segundos y 606 milésimas, sólo 20 menos que el cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que, al igual que el anterior, marcó su crono con las gomas blandas y repitió el segundo puesto de la Q1.
La tercera ronda (Q3), reservada a los mejores diez, entre ellos el español Carlos Sainz (Williams) y el argentino Franco Colapinto (Alpine), se disputará a continuación.