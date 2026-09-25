Antonelli -que rompió suspensión y no salió a pista- y Albon, eliminados en la Q2

El inglés George Russell (Mercedes) volvió a marcar el mejor tiempo de la ronda, al cubrir los 6.003 metros de la pista de la capital azerbaiyana -la cuarta más larga del Mundial- en un minuto, 43 segundos y 606 milésimas, sólo 20 menos que el cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que, al igual que el anterior, marcó su crono con las gomas blandas y repitió el segundo puesto de la Q1.

La tercera ronda (Q3), reservada a los mejores diez, entre ellos el español Carlos Sainz (Williams) y el argentino Franco Colapinto (Alpine), se disputará a continuación.