La FIM hace público el calendario provisional del Mundial de MotoGP 2027

Argentina y Australia tienen fecha en este calendario provisional, si bien en el caso del país suramericano será el circuito Óscar y Juan Gálvez en Buenos Aires, en lugar del trazado de Termas de Río Hondo (provincia de Santiago del Estero), y en el continente oceánico, Phillip Island, cerca de Melbourne, dará paso al circuito de Adelaida.

La carrera de Buenos Aires será la cuarta ronda de la competición, el 11 de abril, mientras que el nuevo circuito urbano de Adelaida será la penúltima cita de la competición el 14 de noviembre.

Además, otra de las grandes novedades del calendario de 2027 será la puesta en marcha del nuevo reglamento técnico, en el que las motos de MotoGP bajarán su cilindrada de los 1.000 a los 850 c.c.

El calendario provisional del mundial de MotoGP 2027 es el siguiente:

Fecha Gran Premio Circuito

07 Marzo Tailandia Chang

14 Marzo Catar Lusail

04 Abril Brasil Ayrton Senna

11 Abril Argentina Óscar y Juan Gálvez

25 Abril Estados Unidos Circuito de las Américas

09 Mayo España Jerez-Ángel Nieto

16 Mayo Francia Le Mans

30 Mayo Italia Mugello

13 Junio Cataluña Barcelona-Cataluña

27 Junio Países Bajos TT Assen

11 Julio Alemania Sachsenring

18 Julio República Checa Brno

15 Agosto Gran Bretaña Silverstone

29 Agosto Austria Red Bull-Spielberg

12 Septiembre San Marino Misano Marco Simoncelli

19 Septiembre Aragón MotorLand Aragón

03 Octubre Portugal Algarve-Portimao

17 Octubre Japón Mobility Resort Motegi

24 Octubre Malasia Sepang

31 Octubre Indonesia Mandalika

14 Noviembre Australia Adelaida

28 Noviembre Valencia Ricardo Tormo.