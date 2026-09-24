Condena a Rivas: Bacchetta dice que hay una cadena de cómplices

El exsenador y expresidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Enrique Bacchetta, habló con ABC TV tras la condena a ocho años de prisión al exlegislador cartista Hernán Rivas por titulo de abogado de contenido falso.

Bacchetta expresó su satisfacción por el veredicto, afirmando que “hoy ganó la justicia” ante un caso de gravedad institucional. El exparlamentario dejó en claro que la investigación se quedó corta al no perseguir a toda la cadena de responsabilidades estatales que hizo posible semejante esquema.

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El exparlamentario recordó cómo en el año 2020 se convirtió en una de las pocas voces que se animó a pisotear la “Concordia Colorada” para denunciar que Rivas no tenía la formación requerida para el cargo.

Bacchetta relató que bastaron un par de conversaciones con Rivas para percatarse de su total ignorancia en materia jurídica. “Cualquiera que estudió derecho se da cuenta de inmediato. Rivas no sabía la diferencia entre una providencia y una resolución, le costaba leer porque no tenía el vocabulario del procedimiento”, mencionó.

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Ante esa situación, y con el dictamen del especialista José Casañas Levi, Bacchetta remitió una nota formal a la Cámara de Diputados solicitando la remoción del representante, alerta que fue ignorada por la conveniencia política del momento.

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El caso forma parte de una cadena

Para Bacchetta, la condena a Rivas constituye apenas la punta del iceberg de una red mucho más profunda y peligrosa dentro del sistema educativo y de control público. Descartó que Cartes haya puesto a Rivas en el JEM, pero sí nació desde la bancada cartista.

El exsenador apuntó de forma directa hacia la Universidad Sudamericana y hacia la gestión del entonces ministro de Educación, Eduardo Petta, a quien acusó de actuar de manera incoherente al inscribir un título que carecía de sustento real.

“Este caso es complejo porque el tipo tenía casi todo: el cartón, la firma del decano, del rector y el registro del MEC. Lo único que no hizo fue cursar la carrera. La Fiscalía hizo un trabajo brillante para desmontar la farsa y probar que no había actas de examen ni compañeros de aula, pero este delito no lo cometió solo Rivas; esto es una cadena de complicidades donde varios entes miraron hacia otro lado”, remarcó.

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Asimismo, la exautoridad del JEM cuestionó el papel de otros referentes del ámbito jurídico que convalidaron la llegada de Rivas a la cumbre del poder judicial.

Lamentó la postura del expresidente del Consejo de la Magistratura, Oscar Paciello, y del abogado Enrique Kronawetter, quienes según su análisis, permitieron o acompañaron la entronización de un personaje sin preparación al frente del organismo.

“Eran tiempos de la ‘Cicatriz Colorada’, todos estaban hermanados y nadie quería generar ronchas. Yo pateé el tablero en ese momento porque sabía que en el futuro no iba a permitir que me señalaran como un inútil por haber sido cómplice”, expresó.

¿Qué pasará con las resoluciones firmadas por Rivas?

Bacchetta advirtió que la confirmación de la condena a Rivas abre una verdadera “caja de pandora” que podría desembocar en un problemón institucional, debido a que el condenado llegó a firmar resoluciones y destituciones de magistrados en su etapa como presidente y miembro del Jurado.

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El abogado explicó que cualquier juez o fiscal que haya sido destituido o sancionado con el voto determinante de Rivas cuenta ahora con un argumento sólido para plantear la nulidad de esas resoluciones ante la Corte Suprema de Justicia.

“Imagínense el problemón que se viene. Un magistrado que fue echado por alguien que no era abogado puede exigir legítimamente la nulidad de su destitución basándose en este nuevo hecho. Lo que se viene es algo tremendo para la República, porque se va a tener que revisar todo lo actuado por un falso abogado”, sentenció.