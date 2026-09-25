Russell aprovecha el fallo de Antonelli y pide licencia para soñar

Antonelli perdió el control del coche en la primera de las 20 curvas del circuito, dañó la suspensión delantera y, aunque el tiempo que había marcado le sirvió para pasar ronda, ya no pudo salir a pista en la Q2. Y con el líder más joven de la historia fuera de combate, Russell, de 28 años -ocho más que su vecino de garajes-, no desaprovechó la ocasión de minimizar daños y, con una vuelta que él mismo describió como "perfecta" logró su duodécima 'pole' en la F1, la quinta del año.

Russell dominó este viernes la ventosa sesión de calificación, en cuya tercera y decisiva ronda (Q3) cubrió los 6.003 metros de la pista de la capital azerbaiyana -la cuarta más larga del Mundial-, en un minuto, 42 segundos y 526 milésimas, 837 menos que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que saldrá a su lado desde la primera fila.

Más de ocho décimas de diferencia. Todo un mundo. El piloto de King's Lynn (Norfolk) no recordaba haber firmado jamás una 'pole' con un margen tan amplio, ni siquiera en sus etapas en la Fórmula 3 y en la F2. Y, después de firmar un flojo quinto puesto hace dos domingos en el recién estrenado Madring, donde Kimi festejó su octava victoria en la categoría reina, todas este año, Russell se ganó, al menos, el derecho a soñar con milagros. Tras brillar en una calificación en la que el español Carlos Sainz logró que su escudería, Williams, entrase por primera vez en lo que va de curso, en la Q3.

Carlos había acabado noveno, pero fue sancionado con la pérdida de cinco puestos, al haber infringido la normativa durante el ondeo de las banderas amarillas; y saldrá decimocuarto en una carrera que se disputa este sábado, en lugar del domingo, porque ese día Azerbaiyán honra a sus caídos en la II Guerra de Nagorno-Karabaj. Una prueba que su compatriota Fernando Alonso (Aston Martin), penalizado con 25 puestos al haber cambiado varias piezas de su unidad de potencia, afrontará desde el fondo de la parrilla.

El doble campeón mundial asturiano no esperaba casi nada en uno de los circuitos, junto a Monza (Italia) y Las Vegas (EEUU), que peor le va a un AMR26 cuyo manejo se ha convertido para él en un auténtico 'via crucis'. Más aún, en la pista que tiene la recta más larga del Mundial -de 2,2 kilómetros- y en la que juegan un papel primordial los motores; y en la que padece el deficiente Honda del coche verde; que, además, sufrió, durante el jueves, una fuga de aceite.

No obstante y a pesar de saberse fuera a las primeras de cambio, Alonso se marchó contento con el decimonoveno tiempo, superando a Sergio Pérez (Cadillac), que también cayó -con el vigésimo- en la primera ronda de la cronometrada principal que tuvo lugar en la 'pista talismán' del mexicano. En la que éste logró dos de sus seis victorias y cinco de sus 39 podios en la categoría reina.

Gracias a la sanción del astro astur, el bravo piloto tapatío iba a avanzar un puesto y largar decimonoveno. Pero también acabó siendo penalizado por unos jueces que decidieron que había ralentizado demasiado el ritmo cuando rodaba por la trazada buena; por lo que, finalmente, tomará la salida desde la vigésima segunda plaza.

El hispanohablante mejor situado en parrilla es el argentino Franco Colapinto (Alpine), décimo en la cronometrada, pero que, merced a la penalización de Carlos, también asciende una plaza; y arrancará noveno.

Russell, el más rápido en ambas sesiones, ya había liderado la tabla de tiempos del viernes (1:43.347), mejorando claramente a Antonelli -en medio segundo- y al cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) -en ocho décimas-, primero y segundo en el estreno del Madring. Y después de que 'Mad Max' hubiese marcado el mejor tiempo este sábado en el tercer y último ensayo (1:43.922), en el que George fue segundo, a nueve centésimas, el inglés ya no se volvió a bajar del primer puesto.

A 81 puntos de los 292 con los que comanda Antonelli -que mejora en 101 al séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Ferrari), tercero en la general-, Russell no podrá evitar que el joven boloñés salga líder no sólo de Baku, sino también de Singapur; que dentro de dos domingos cerrará el tríptico que se prolongará el siguiente fin de semana en Sepang (Malasia), sede del aplazado Gran Premio de Baréin. Pero si este sábado logra su octava victoria en la F1, la tercera del año, aún tendrá derecho a soñar con una no obstante poco probable remontada histórica.

Russell comandó la Q1 y la Q2; y no sólo no perdió la compostura a la hora de la verdad, sino que cerró la calificación con una vuelta "perfecta", ayudado, también es cierto, por el rebufo que le dio el francés Isack Hadjar, que completa un fin de semana feliz, en el que no sólo se subió de nuevo al Red Bull -después de perderse las tres carreras anteriores, a causa de una lesión de muñeca-, sino que acaba de renovar con la escudería austriaca. Y este sábado saldrá cuarto, desde la segunda fila, al lado del australiano Oscar Piastri (McLaren).

Desde la segunda lo harán el inglés Lando Norris (McLaren), que defiende título, y Sir Lewis, sexto en parrilla. El francés Pierre Gasly, compañero de Colapinto, arranca séptimo; en una cuarta fila que completa 'Mad Max' -único que iguala los dos triunfos de 'Checo' en Baku-. Y el argentino, después de un nuevo baile de sanciones, estará acompañado en la quinta hilera por el inglés Oliver Bearman (Haas), que sale décimo este sábado. En una carrera prevista a 51 vueltas, para completar un recorrido de 306 kilómetros.