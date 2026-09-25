Russell: "La vuelta fue, sencilamente, perfecta"

Russell, segundo en el campeonato, logró su duodécima 'pole' en la F1, la quinta del año, al dominar de forma muy clara este viernes la sesión de calificación, en cuya tercera y decisiva ronda (Q3) superó en más de ocho décimas al monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que saldrá a su lado desde la primera fila.

"Ya hacía algún tiempo que no salía desde la 'pole' (en el Gran Premio de Austria del pasado mes de junio), por lo que esto sienta realmente bien", indicó el piloto de King's Lynn (Norfolk), que este sábado buscará en las calles de la capital azerbaiyana su octava victoria en la categoría reina.

"Probablemente esta sea la mayor ventaja que he sacado al segundo en una calificación de toda mi carrera, incluyendo mi etapa en la Fórmula 2 y en la Fórmula 3", manifestó Russell nada más bajarse del coche en Baku.

"Para ser sincero, me he sentido bien. La vuelta fue, sencillamente, perfecta", apuntó el inglés, que es segundo en el Mundial, a 81 puntos de los 292 con los que lidera su compañero, el italiano Andrea Kimi Antonelli; que, tras tocar el muro y romper la suspensión delantera izquierda durante la Q1, no salió a pista en la segunda ronda y este sábado saldrá decimosexto.

"(El francés Isack) Hadjar (Red Bull) me dio algo de rebufo y eso me dio una o dos décimas", añadió Russell tras firmar la 'pole' para el Gran Premio de Azerbaiyán.