Antonelli: "Hoy se trataba de limitar daños"

El boloñés, con 20 años el líder más joven de todos los tiempos, arrancó decimosexto, avanzó once puestos en carrera y cruzó la meta en quinta posición, logrando ese objetivo. Ahora lidera con 302 puntos, 66 más que su compañero, el inglés George Russell -segundo en el campeonato-, que ganó este sábado en Baku con un 'Grand Slam': saliendo desde la 'pole', liderando de principio a fin y marcando la vuelta rápida.

"Hoy se trataba de limitar daños. En ningún momento tomé riesgos innecesarios y me centré en intentar lograr el mayor número de puntos para el equipo. A ratos era difícil de progresar, porque íbamos en un 'trenecito', pero me centré en no meterme en líos y en tomar las oportunidades cuando llegaron", apuntó Kimi, que hace dos domingos logró, en el nuevo Madring de la capital de España, su octava victoria en la F1, en la que cuenta seis poles -en ambos casos, todas esta temporada-.

"Fue uno de esos fines de semana en los que las cosas no salen como tú quieres. No tenía el ritmo que quería, hoy; pero teniendo en cuenta mi posición de salida, tengo que estar contento con haber acabado quinto", apuntó.

"Por suerte, hay otra carrera dentro de poco (el aplazado Gran Premio de Baréin, que, conservando la denominación, se disputará el próximo fin de semana en el circuito de Sepang, en Malasia), así que ya estoy centrado en ello; y con ganas de que llegue", manifestó el líder del Mundial de Fórmula Uno este sábado en Baku.