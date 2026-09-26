Russell gana por una décima y Antonelli minimiza daños

Russell, de 28 años, logró su octava victoria en la F1, la tercera del año, en una carrera en la que entró dos veces a pista el coche de seguridad, que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) acabó cuarto y su compañero, el séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton, sexto: un puesto por detrás de Antonelli, que ahora lidera el campeonato con 302 puntos, 66 más que su compañero.

El español Carlos Sainz (Williams) fue décimo y puntuó por cuarta vez este año, en una carrera que el mexicano Sergio Pérez (Cadillac) acabó decimoquinto. Y tras la cuál, pase lo que pase, el joven boloñés también saldrá líder del Gran Premio de Singapur, que, dentro de dos domingos, cerrará el tríptico que se prolongará durante el próximo fin de semana con el de Baréin, que, conservando su denominación, se disputará en el circuito de Sepang, en Malasia.

El otro español, el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Aston Martin) abandonó, al parecer, por un problema de motor, en la vuelta 21; y el argentino Franco Colapinto (Alpine) lo hizo catorce giros más tarde. Tras la primera re-salida. Al provocar un accidente -sin lamentar daños mayores, pero por el que se disculpó, reconociendo su error, nada más bajar del auto- a causa del que también quedaron fuera de carrera su compañero, el francés Pierre Gasly, y el inglés Lando Norris (McLaren), que defiende título.

Russell, que había encabezado todas las tablas de tiempos de la semana, salvo la del último libre -que acabó segundo, a sólo nueve centésimas de Verstappen-, había firmado el viernes su duodécima ‘pole’ en la F1, la quinta del año. En una calificación en la que, a diferencia de la de hace un año -en la que la cifra se elevó hasta seis- no hubo banderas rojas; aunque si amarillas. Las que provocaron, de forma indirecta, que Sainz, que había firmado su mejor crono del año -metiendo por primera vez a un Williams en la Q3- fuese penalizado con cinco puestos en parrilla y arrancase decimocuarto.

La sanción de Carlos supuso que Colapinto avanzase un puesto y partiese noveno -al igual que él, con medios-; en una parrilla en la que Alonso -que, con numerosos cambios en la unidad de potencia de su deficiente AMR26, fue sancionado con 30 plazas- salía penúltimo, con blandos. Un puesto por detrás de ‘Checo’ -en su pista talismán, en la que logró dos de sus seis victorias y cinco de sus 39 podios en la F1-, penalizado asimismo con tres posiciones y que largó con gomas medias.

Alonso había hecho todo lo posible -mejorando a su compañero y a los dos Cadillac- en la cronometrada principal del viernes; en cuya primera ronda Antonelli había roto la suspensión delantera izquierda del Mercedes, motivo por el cuál no salió en la Q2; y este sábado arrancó decimosexto, antes de remontar once puestos.

Al lado del ‘poleman’ -con medios- lo hizo Leclerc, una fila por delante de la que ocupaban el australiano Oscar Piastri (McLaren, decimocuarto al final) y Hadjar -que después de tres carreras ausente firmó un fin de semana de ensueño, de nuevo al volante del Red Bull, escudería con la que acaba de renovar-. Todos ellos con blandos.

Norris (neumático medio), y Hamilton (blando) salían desde la tercera hilera; una por delante de la que ocupaban Gasly y Verstappen: de nuevo espectacular en la pista en la que había ganado hace un año y en la que le faltó sólo una décima para repetir triunfo; saliendo, esta vez, octavo. Con medios, como Antonelli, del que no pocos esperaban otra remontada espectacular como la que protagonizó al ganar hace dos carreras, ante su afición, en Monza.

No fue para tanto, pero Kimi, que hace dos domingos logró, en el nuevo Madring, su octava victoria en la F1 -todas este año- y que aspira a convertirse en el tercer italiano -y en el segundo, 73 temporadas después de que lo hiciese por última vez Alberto Ascari- en ganar el Mundial, pilotó con un temple impropio de sus 20 años. Acabó quinto, confirmando que cada vez está más cerca de lograr su propósito.

Los dos McLaren salieron bien, con Piastri superando a Leclerc y Norris a Hadjar; cuando Verstappen había adelantado a Gasly y a Hamilton; y era sexto. Antes de dar cuenta de Leclerc y rodar cuarto, justo detrás de su compañero. Al que rebasó, para colocarse tercero, tras la séptima de las 51 vueltas que se dieron este sábado.

Antonelli había anunciado que no se dejaría apoderar por la ansiedad y en la 13 rodaba undécimo, a un puesto de los puntos; mientras Alonso -que prolongó su 'via crucis' deportivo y cuya paciencia se aproxima a su descomunal talento- mantenía, en la zona trasera, un intercambio de adelantamientos con el finés Valtteri Bottas, compañero de 'Checo' en Cadillac.

En la 21, cuando Sainz paró a poner blandos, el joven boloñés ya era décimo; y el ovetense abandonaba por sexta vez esta temporada.

Kimi le arrebato la novena plaza a Colapinto poco antes de que Norris se fuese largo en la primera de las 20 curvas de la cuarta pista y que el italiano ascendiese al octavo puesto.

La carrera, insípida hasta ese momento, comenzó a especiarse a partir de la vuelta 31, cuando el tailandés Alex Albon, compañero de Sainz, perdió el control del Williams en la curva 6, se accidentó -sin daños- y provocó la entrada en pista del primer coche de seguridad; lo que aprovechó todo el mundo para cambiar neumáticos.

Al relanzarse la prueba, en la 35, Verstappen pasó a Piastri para colocarse segundo, antes de que Colapinto la pifiase, llevándose por delante, en la primera curva, a su compañero Gasly y a Norris; provocando el abandono de los tres y la entrada de un nuevo ‘safety car’; cuando Antonelli ya era séptimo, Sainz, duodécimo; y Pérez, el 14.

La segunda reanudación, a falta de doce giros para meta, fue más limpia que la primera; pero justo una vuelta después, Piastri se fue largo en la primera curva, perdiendo no sólo la opción a podio, sino la de puntuar. Hadjar era tercero y el resto avanzaba una plaza; por lo que el líder del Mundial ya era sexto, Carlos estaba a un puesto de los puntos; y ‘Checo’ decimotercero.

En la 43, Antonelli pasó a Hamilton y agarraba una quinta plaza que ya no soltó. A dos vueltas para meta, Sainz le arrebató la undécima plaza al alemán Nico Hülkenberg (Audi) y acabó dando por bueno el resultado, en espera de días mejores con la escudería de Grove. Y en el último giro, Verstappen le metió el miedo en el cuerpo a Russell; que, tras firmar su mejor fin de semana en mucho tiempo, recuperó la sonrisa. A orillas del mar Caspio.