Fernando Alonso y Lance Stroll renuevan con Aston Martin para 2027

Alonso fichó por Aston Martin en 2023 y desde entonces ha disputado 85 grandes premios, en los que ha logrado ocho podios y ha firmado dos segundos puestos. Stroll, que disputará su undécima temporada en la Fórmula Uno, se incorporó al equipo con sede en Silverstone en 2019.

El piloto asturiano (Oviedo, 1981), campeón del mundo en 2005 y 2006 con Renault, aseguró estar "muy feliz de firmar un nuevo contrato" con Aston Martin, con el que se mostró "comprometido a largo plazo".

"Me tomé mi tiempo para tomar esta decisión, pero competir es mi vida, mi pasión, y sé que sigo teniendo la velocidad y la determinación necesarias para competir al máximo nivel. Estoy comprometido a largo plazo con este equipo y enfocado en ayudarnos a alcanzar el éxito", afirmó.

Subcampeón en 2010, 2012 y 2013 con Ferrari, Alonso dijo creer "firmemente" en lo que está "construyendo" junto a la escudería británica, la sexta de la que forma parte -Minardi, Renault, McLaren, Ferrari, Alpine y Aston Martin-.

"Creo firmemente en lo que estamos construyendo: tenemos un liderazgo fuerte, un personal increíble, excelentes socios e instalaciones. Estoy deseando seguir creando más recuerdos en la pista ante nuestros apasionados aficionados. Su energía crea una atmósfera que me inspira y es lo que hace que nuestro deporte sea especial", añadió.

Aston Martin destacó en un comunicado que "como la alineación de pilotos con más experiencia en la F1, la dupla" Alonso/Stroll "seguirá aportando un valioso bagaje de conocimientos de carrera y visión técnica, a medida que el equipo avanza sobre el trabajo realizado a lo largo de la temporada 2026 y más allá".

"El compromiso renovado de ambos pilotos demuestra su gran motivación y su inquebrantable fe en el potencial del equipo y de sus socios técnicos", afirmó.

Stroll (Montreal, 1998), que ha disputado más de 200 grandes premios de Fórmula Uno y ha logrado tres podios, mostró también su satisfacción por continuar en el equipo, del forma parte "desde el principio", según recordó.

"Creo que tenemos los recursos y el personal necesarios para convertirnos en un equipo ganador. En Silverstone se está realizando un trabajo enorme y se están logrando progresos reales; la determinación que veo en cada departamento es una gran motivación para mí. Sé que vamos en la dirección correcta y mi compromiso de ayudarnos a alcanzar nuestros objetivos es más fuerte que nunca", añadió.

La escudería resaltó que la "continuidad y estabilidad" de sus dos pilotos "permite a Aston Martin Aramco centrarse plenamente en su vía de desarrollo, aprovechando los conocimientos y la sólida relación entre los pilotos y el resto de la organización".

El director del equipo, Lawrence Stroll, consideró que ambos "han sido una parte fundamental del trayecto" y que "contar con dos pilotos con su nivel de experiencia, compromiso y conocimientos aporta un valor enorme a toda la organización".

"Estamos aquí para ganar, y aunque nuestro objetivo a corto plazo sigue siendo mejorar el rendimiento, creo que disponemos del talento de primer nivel necesario para alcanzar nuestras metas a largo plazo", aventuró.