La colombiana Tatiana Calderón inspira a niñas tras hacer historia en la Nascar Brasil

"Hoy es muy bonito ver la cantidad de niñas que me escriben porque quieren ser pilotos y me dicen que sus padres las apoyan, yo empecé en una pista de karts y ahora es muy importante estar aquí, luego de este triunfo tan importante", afirmó.

El fin de semana pasado, Calderón ganó la carrera dos de la séptima fecha de la temporada de Nascar Brasil, lo hizo en la categoría Challenge a bordo de su Ford Mustang número 25 de Pole Motorsport, en el en el óvalo del Circuito dos Cristais, en Curvelo.

"Ha sido muy bonito, desde 2018 que tuve la oportunidad de participar en Fórmula Uno, creo que desde ahí han cambiado mucho las cosas, el automovilismo ha cambiado, hoy más del 40 por ciento del personal en general en esta disciplina son mujeres", apuntó.

La automovilista de 33 años es una de las máximas exponentes de este deporte en Latinoamérica.

Ha sido piloto de pruebas para equipos de Fórmula 1 como Alfa Romeo Racing, también ha participado en carreras de resistencia como la LeMans Series y WEC y en IndyCar con el equipo AJ Foyt Racing.

"El camino para abrir brecha es este. Ganar para que la prensa nos ponga ahí, nos dé a conocer y a nosotras nos toca demostrar que cuando nos dan los medios para florecer podemos hacer cualquier cosa. Ha sido espectacular como va creciendo la mujer en este deporte, pero aún necesitamos mucho apoyo", subrayó.

Calderón dijo que toda esa experiencia es lo que le ha permitido abrirse camino en un deporte que era dominado por hombres.

"Llevo luchando todo el año por tener un auto competitivo, empecé con problemas, pero creo que tuve muy buen ritmo en Brasil, encontré gran conexión, manejé de gran manera la presión y eso es fruto de toda la experiencia que acumulé a lo largo de estos años".

Tatiana Calderón, quien está de visita en México, convivió con varios de sus seguidores en una pista de go-karts al poniente de la capital.

"México es de los países más especiales para mí, creo que parte de lo mejor de mi carrera lo he vivido aquí, es mi segunda casa, aquí me probé en Fórmula Uno, me siento como si tuviera antepasados en este país", concluyó.