Alonso: Sigo sintiendo la competitividad y esa pasión durante el fin de semana de carreras

“Si estoy sentado en el sofá, ver la Fórmula 1 me resultará muy difícil ahora mismo porque siento la necesidad de estar al volante. Todavía no ha llegado ese momento (de la retirada)”, apuntó en la víspera del GP de Baréin, que se disputará en Malasia.

Alonso, que aún siente "ese fuego interior", disputará con Aston Martin su vigésima cuarta temporada en la Fórmula Uno, ya que cree, como admitió en el momento del anuncio de su renovación, que aún tiene "la velocidad y determinación para competir al más alto nivel".

El español, de 45 años, además indicó que la "reflexión profunda" fue el factor decisivo para seguir compitiendo: "Me tomé mi tiempo porque realmente tengo que analizar los escenarios y todas las posibilidades para el próximo año. Cuando me tomé mi año sabático en la F1, veía las carreras en casa y no me sentía cómodo allí".

Explicó que le vino a la mente el pensamiento de entonces y se dijo: "¿Y si el año que viene veo las carreras desde casa?': 'De ninguna manera'. Sigo creyendo que debería conducir al menos un año más”.

En cuanto a si cree que el equipo Aston Martin puede progresar para el año que viene indicó que "nunca se sabe". "Creo que todos los equipos son muy optimistas en octubre y noviembre, y luego, en marzo, te encuentras con la realidad”, señaló.

"No se trata de prometer o esperar cosas diferentes, sino de asegurarnos de que todos demos el 100%, de que estemos motivados y de que avancemos en la misma dirección. Creo que este año hemos visto cosas alentadoras, pero aún nos queda un largo camino por recorrer si queremos que todo salga a la perfección", afirmó.

“No quiero hacer promesas ni tampoco quiero oírlas. Simplemente quiero ver disciplina en nuestra forma de trabajar, especialmente en la unidad de potencia; ahí es donde reside la mayor esperanza para el próximo año”, apuntó.

El español comentó, asimismo, que disfrutará de cada carrera. "Creo que se trata más de la competitividad. No se trata de pensar en mi edad, ni en récords ni estadísticas. Se trata más bien de sentirme bien y rápido al volante. Todavía siento eso, por eso sigo. El día que deje de sentirlo, ese día lo dejaré, pero sin pensar en números”, aseguró.