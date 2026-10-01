Ford regresa al Mundial de rallies de la FIA a partir de 2028

Desde la fundación de la compañía, Ford ha utilizado la competición para crear mejores vehículos para sus clientes apostando por una mezcla de rendimiento y habilidades técnicas en el caso de la WRC.

"Los rallies son el escenario donde el carácter de Ford se enfrenta a su prueba más dura, y donde generaciones de aficionados se reúnen para compartir la emoción de ver a un coche enfrentarse a lo imposible", declara Jim Baumbick, presidente de Ford Europa.

"Queremos que nuestra próxima generación de vehículos europeos transmita ese mismo espíritu sin complejos. Coches de respuesta ágil, que transmitan confianza y que hagan disfrutar al volante en las carreteras que la gente utiliza a diario", señala.

Como parte de este regreso, Ford Racing volverá a formar equipo con M-Sport Ltd, su socio en los rallies desde hace 30 años. Ambas marcas comenzarán a trabajar juntas de inmediato y, a partir de 2028, Ford Racing participará directamente en el programa del WRC junto a M-Sport antes del debut de un coche de WRC completamente nuevo en 2029, que estará inspirado en uno de los próximos turismos europeos de la marca.

"Celebramos 125 años de Ford Racing y nuestro legado de 50 años en el WRC destaca como uno de los que más nos enorgullecen gracias a su conexión directa con los coches divertidos y emocionantes que nacieron de él", apunta Mark Rushbrook, director global de Ford Racing.

Para el presidente de la FIA, Mohammed ben Sulayem, el anuncio de Ford supone otro hito significativo para el Mundial de RALLIES, puesto que "con un nuevo promotor al frente, tres constructores ya comprometidos con el nuevo reglamento técnico y con la confirmación del regreso de Ford como constructor oficial de fábrica, la próxima era del campeonato arranca con un impulso extraordinario".