Paraguay-Colombia: un historial que desafía a la Albirroja

El viernes 2 de octubre, a las 21:00, en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey, Paraguay disputará su segundo partido de esta nueva etapa de Alfaro, que comenzó con una victoria 2-0 sobre Bolivia, con Miguel Almirón como autor de los dos goles.

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En lo que respecta exclusivamente a los amistosos, Paraguay y Colombia se enfrentaron en 11 ocasiones entre 1957 y 2022. El balance favorece ampliamente al seleccionado colombiano, que consiguió siete victorias, mientras que la Albirroja ganó dos encuentros y los dos restantes terminaron empatados.

El antecedente más reciente corresponde al 19 de noviembre de 2022, cuando Colombia se impuso 2-0 en el DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale, Estados Unidos. En aquella ocasión, Paraguay era dirigido por el argentino Guillermo Barros Schelotto.

El equipo paraguayo formó con Antony Silva; Iván Piris, Bruno Valdez, Gustavo Gómez y Mateo Gamarra; Mathías Villasanti, Andrés Cubas, Braian Ojeda y Matías Rojas; Derlis González y Sebastián Ferreira. Durante el partido ingresaron Ramón Sosa, Jesús Medina y Lorenzo Melgarejo.

De aquel último amistoso, solamente Gustavo Gómez, Mathías Villasanti y Andrés Cubas permanecen en la plantilla que actualmente dirige Alfaro.

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Las dos victorias albirrojas

Las únicas dos victorias paraguayas en amistosos frente a Colombia se produjeron en 1957 y 1999.

La primera fue el 23 de junio de 1957, cuando Paraguay se impuso 2-1 en Medellín. Curiosamente, apenas tres días antes, el seleccionado paraguayo también había derrotado a Colombia, por 3-2, en un partido correspondiente a las Eliminatorias.

La segunda victoria albirroja se registró el 24 de junio de 1999, en el estadio Defensores del Chaco, nuevamente por 2-1.

Desde entonces, Paraguay no volvió a imponerse ante Colombia en un partido amistoso, una racha que la selección de Alfaro intentará cortar mañana en Nueva Jersey.

Un historial general más equilibrado

Si se amplía la mirada a todos los enfrentamientos entre Paraguay y Colombia, incluyendo amistosos, eliminatorias y otras competencias, el historial registra 51 partidos.

En ese balance general, la Albirroja suma 18 victorias, 10 empates y 23 triunfos de Colombia.

La diferencia es menor que en los amistosos, pero también favorece a los cafeteros. Por eso, el duelo de mañana tendrá para Paraguay un componente adicional al estrictamente futbolístico: será una nueva oportunidad para medir al equipo que está construyendo Alfaro y, al mismo tiempo, intentar modificar una estadística histórica adversa frente a Colombia.