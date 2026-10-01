Selección Paraguaya
01 de octubre de 2026 a la - 05:00

Paraguay-Colombia: un historial que desafía a la Albirroja

El centrocampista de Paraguay, Braian Ojeda se enfreta Jhon Arias en aquel encuentro del 2022 en el que cayó la Albirroja 2-0.
El centrocampista de Paraguay, Braian Ojeda se enfreta Jhon Arias en aquel encuentro del 2022 en el que cayó la Albirroja 2-0.

El amistoso de este viernes entre Paraguay y Colombia será mucho más que una nueva prueba para la Albirroja de Gustavo Alfaro. El historial de enfrentamientos de preparación entre ambos seleccionados marca una clara ventaja para los cafeteros, por lo que el equipo paraguayo buscará romper una tendencia que lleva varios años.

Por Miguel Cáceres
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El viernes 2 de octubre, a las 21:00, en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey, Paraguay disputará su segundo partido de esta nueva etapa de Alfaro, que comenzó con una victoria 2-0 sobre Bolivia, con Miguel Almirón como autor de los dos goles.

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En lo que respecta exclusivamente a los amistosos, Paraguay y Colombia se enfrentaron en 11 ocasiones entre 1957 y 2022. El balance favorece ampliamente al seleccionado colombiano, que consiguió siete victorias, mientras que la Albirroja ganó dos encuentros y los dos restantes terminaron empatados.

El antecedente más reciente corresponde al 19 de noviembre de 2022, cuando Colombia se impuso 2-0 en el DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale, Estados Unidos. En aquella ocasión, Paraguay era dirigido por el argentino Guillermo Barros Schelotto.

El equipo paraguayo formó con Antony Silva; Iván Piris, Bruno Valdez, Gustavo Gómez y Mateo Gamarra; Mathías Villasanti, Andrés Cubas, Braian Ojeda y Matías Rojas; Derlis González y Sebastián Ferreira. Durante el partido ingresaron Ramón Sosa, Jesús Medina y Lorenzo Melgarejo.

De aquel último amistoso, solamente Gustavo Gómez, Mathías Villasanti y Andrés Cubas permanecen en la plantilla que actualmente dirige Alfaro.

Las dos victorias albirrojas

Las únicas dos victorias paraguayas en amistosos frente a Colombia se produjeron en 1957 y 1999.

La primera fue el 23 de junio de 1957, cuando Paraguay se impuso 2-1 en Medellín. Curiosamente, apenas tres días antes, el seleccionado paraguayo también había derrotado a Colombia, por 3-2, en un partido correspondiente a las Eliminatorias.

La segunda victoria albirroja se registró el 24 de junio de 1999, en el estadio Defensores del Chaco, nuevamente por 2-1.

Desde entonces, Paraguay no volvió a imponerse ante Colombia en un partido amistoso, una racha que la selección de Alfaro intentará cortar mañana en Nueva Jersey.

Un historial general más equilibrado

Si se amplía la mirada a todos los enfrentamientos entre Paraguay y Colombia, incluyendo amistosos, eliminatorias y otras competencias, el historial registra 51 partidos.

En ese balance general, la Albirroja suma 18 victorias, 10 empates y 23 triunfos de Colombia.

La diferencia es menor que en los amistosos, pero también favorece a los cafeteros. Por eso, el duelo de mañana tendrá para Paraguay un componente adicional al estrictamente futbolístico: será una nueva oportunidad para medir al equipo que está construyendo Alfaro y, al mismo tiempo, intentar modificar una estadística histórica adversa frente a Colombia.